Eliminati Pechino Express 2022 31 marzo: chi è uscito e cosa è successo

Quarta puntata di Pechino Express 2022 in onda su Sky Uno. Si tratta dell’ultima tappa dello show itinerante condotto da Costantino Della Gherardesca che vede i concorrenti impegnati in Turchia.

Scopriamo cos’è successo nella quarta puntata di Pechino Express 2022 – La rotta dei Sultani. Si riparte con otto coppie in gara, considerando come Mamma e Figlia abbiano rischiato l’eliminazione nella scorsa puntata, senza però essere eliminate. Cosa sarà successo stavolta?

Pechino Express 2022 riassunto

Nella quarta puntata di Pechino Express 2022 i sedici concorrenti in gara, suddivisi nelle otto coppie ancora in gioco, hanno dovuto fronteggiare un percorso probante di ben 103 km, in direzione Istanbul. A tutti viene fornita una scatola con il necessario per creare il Tesbih (da formare esattamente con 33, 66 o 99 perline), ovvero il rosario utilizzato dai musulmani. In quest’avventura sarà nuovamente fondamentale l’aiuto dei locali.

Il percorso li conduce alla Torre della Vergine, al centro di una leggenda, ben noto luogo turistico avvolto da una leggenda. Prima devono però raggiungere il mercato coperto cittadino, dove comprare alcuni oggetti, come babbucce e macchinetta del caffè.

Pechino Express 2022 prova immunità

Le prime ad arrivare sul posto sono Mamma e Figlia, seguita da Gli Scienziati e Italia-Brasile. Sono questi i gruppi in sfida per la prova immunità. Devono affrontare prima un percorso a ostacoli, sorreggendo un vassoio pieno di simitci (ciambelle), e poi vendere i dolci ai passanti al prezzo stabilito di 3 lire. A vincere sono Mamma e Figlia, che guadagnano 126 lire. Le due assegnano il Malus ai Fidanzatini, che partiranno per ultimo e dovranno ascoltare la storia della Moschea Hagia Sofia da una guida locale.

Pechino Express 2022 eliminati

Si riparte, dovendo trovare un indizio all’interno del cono gelato locale, il Dondurma. Devono raggiungere la statua dell’Aquila. Arrivano per prime le due di Italia-Brasile, che ricevono soldi e una lettera scritta da amici e famigliari. Decidono di investire la somma per un ostello e un tatuaggio del simbolo di Pechino Express. Tutti trovano un alloggio, tranne gli Sciacalli, che si accontentano di dormire in un negozio di porte, dove non si può spegnere la luce delle insegne.

Il giorno dopo devono raggiungere l’Ayasofya Hurrem Sultan Hamam, complesso termale dove sono costretti a insaponarsi a vicenda fino a consumare la saponetta che contiene la ricevuta di un armadietto che si trova presso la stazione Sirkeci, capolinea dell’Orient Express.

Trovano il celebre romanzo di Agatha Christie ambientato a bordo del mezzo, ovviamente in turco. Vi sono delle lettere evidenziate che formano il nome della nuova tappa, Parco di Beylerbeyi. Si ritrovano tutti ad assistere ad alcune scene di una soap opera, dovendo capire cosa stia accadendo. Si raggiunge infine la tappa finale, ed ecco l’ordine di arrivo, che vede escluse le immuni Mamma e Figlia:

Italia-Brasile

Fidanzatini

Pazzeschi

Sciacalli

Scienziati

A rischiare sono Padre e Figlio e Gli Scienziati. I due Ferrara vengono scelti e la tappa si rivela eliminatoria. I due sono molto dispiasciuti ma devono abbandonare il programma.

