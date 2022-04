Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, dove è stato girato: location

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse è un film del 2016 diretto da Hugo Gelin e con Omar Sy: andiamo alla scoperta delle ambientazioni del film.

Omar Sy si ritrova inaspettatamente a dover crescere da solo una bambina, e contro ogni pronostico riesce a sviluppare con lei un ottimo rapporto padre-figlia, fino a che una malattia non si mette di mezzo tra i due. In bilico tra la commedia e il dramma, Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse è un film che sa divertire e commuovere, remake francese della pellicola messicana Instructions not included di Eugenio Darbez.

Dov’è stato girato Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse

L’inizio del film è ambientato nella Francia del Sud, dove il protagonista trascorre le sue giornate nel divertimento e tra tante donne, fino a che una sua ex non si presenta da lui lasciandogli una neonata. Questa location si trova in Costa Azzurra, una delle localitù di villeggiatura più rinomate d’Europa.

Successivamente, il film si sposta a Londra, seguendo il viaggio del personaggio di Omar Sy per restituire la bambina alla madre, e che alla fine si risolverà con l’inizio di un proficuo lavoro come stuntman cinematografico nella città britannica.

In questa parte, che rappresenta la maggioranza delle scene della pellicola, si notano diverse location tipiche di Londra, dalla metropolitana di Charing Cross ai caratteristici pub The Old Queen’s Head eThe Kings di Essex Rd, ma in realtà l’ambientazione principale è il meno noto quartiere di Shoreditch, una zona dell’East End nota per la sua vita artistica e per essere un po’ la culla della cultura hipster londinese. Qui, nel 2011 era stato già girato il videoclip della canzone UBerlin dei R.E.M.

Il bizzarro appartamento dove vivono padre e figlia, invece, non esiste nella realtà, ma è stato interamente pensato e costruito per il film.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI