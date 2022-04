Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse trama e cast

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: andiamo alla scoperta della trama e del cast del film francese.

Omar Sy torna in un’emozionante commedia diretta da Hugo Gelin. Il film, realizzato nel 2016, è un remake dell’originale messicano No se aceptan devoluciones, film diretto e interpretato da Eugenio Derbez nel 2013, che ha raccolto un successo tale da diventare il film di maggior successo del messicano. Il remake francese con Omar Sy è arrivato in Italia nell’aprile 2017, confermando il successo del filone delle commedie sentimentali francesi che ha proprio in Omar Sy uno dei suoi protagonisti di punta, con tantissimi successi, tra tutti ovviamente Quasi Amici. Andiamo dunque alla scoperta della trama e del cast del film.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: la trama del film

Omar Sy interpreta Samuel, un uomo senza vincoli e legami che conduce un’esistenza solitaria, la cui vita viene però sconvolta dall’arrivo di Gloria, una bimba di pochi mesi che gli viene lasciata da una sua ex fiamma: Kristin. La donna sparisce dopo aver lasciato la piccola e Samuel, nell’intento di riportare Gloria a sua madre, insegue Kristin a Londra, ma alla fine rimane a vive in Inghilterra con la figlia, con cui costruisce un bellissimo legame. Otto anni dopo, però, nella vita di Samuel e gloria arriva una sorpresa che cambierà per sempre le loro vite.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: il cast del film

Omar Sy, uno dei volti più celebri del cinema francese, è il protagonista del film, affiancato da Clemence Poesy, celebre per aver interpretato il ruolo di Fleur Delacourt nella saga di Harry Potter, principalmente nel quarto capitolo: Il calice di fuoco.

Omar Sy: Samuel

Gloria Colston: Gloria

Clémence Poésy: Kristin

Antoine Bertrand: Bernie

Ashley Walters: Lowell

Clémentine Célarié: Samantha

Anna Cottis: miss Appleton

Raphael Von Blumenthal: Tom

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI