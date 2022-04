You 4 si avvicina. Il ritorno di Joe su Netflix non è dietro l’angolo, sia chiaro, ma le riprese hanno avuto inizio. Le prime informazioni sulla nuova stagione iniziano a circolare e i fan possono delineare i contorni della nuova storia nella propria testa.

Ecco tutto quello che sappiamo su You 4. Due nuove foto offrono un dettaglio molto importante, che smentisce quanto credevamo di sapere sulla nuova storia narrata dalla serie TV Netflix. Spazio inoltre per alcune new entry nel cast. Ecco cosa dovete sapere.

LEGGI ANCHE: Netflix film e serie TV da vedere ad Aprile 2022

You 4, location: Joe non è a Parigi

Inutile dire che leggere news in merito a You 4 presuppone che il lettore sia in pari con la visione. Questo articolo darà per scontato degli elementi della trama, il che vuol dire Spoiler per chiunque non sia in pari con lo show Netflix.

Sappiamo che Joe è tornato single. Lo ha fatto ancora una volta nella maniera più violenta possibile. Le cose sono però andate diversamente nella terza stagione. Dopo aver sposato Love Quinn, si è reso conto di come il matrimonio sia per lui una prigione. La sua ossessione per la “caccia romantica” gli impedisce d’essere “husband material”. Al suo fianco vi era però un’altra assassina disturbata, decisamente in grado di difendersi. Joe è riuscito a uccidere lei prima d’essere ammazzato a sua volta per un pelo.

Nella terza stagione ha ritrovato l’amore, ancora una volta. Si tratta di Marienne Beltamy, interpretata da Tati Gabrielle. Lei era molto presa e soprattutto desiderosa di ripartire da zero dopo un passato di sofferenze. Nel finale della terza stagione, però, Love le ha mostrato parte del vero volto di Joe, aggiungendo alcune bugie a proprio vantaggio. Riconquistare Marienne sembra fuori discussione. Seguirla in giro per l’Europa, invece, è decisamente alla portata di Joe.

Tutto sembrava indirizzare. Il protagonista di You a Parigi, dove Marienne aveva deciso di ripartire. Le foto pubblicate da Netflix in merito alla quarta stagione, però, dicono tutt’altro. La nuova stagione sarà infatti ambientata a Londra, dove attualmente si stanno effettuando le riprese.

You 4 nuovo cast

Abbiamo ricevuto un po’ di informazioni da parte di Netflix su alcune new entry del cast di You 4. Una delle più importanti è Charlotte Ritchie, che interpreterà Kate. Si tratta di una direttrice di una galleria d’arte, sul fronte opposto rispetto al protagonista. Joe si confronterà con l’alta società di Londra. Ma perché Kate non vede di buon occhio Joe? Il motivo è presto spiegato. Il suo personaggio viene descritto come molto protettivo nei confronti della sua migliore amica, Lady Phoebe. Quest’ultima tende a fidarsi degli altri con troppa facilità. Un pericolo, considerando la sua enorme ricchezza.

Pen Badgley metterà gli occhi su di lei ma non è ancora chiaro se la trama di Marienne sarà lasciata in sospeso o meno. Ecco gli altri nuovi attori del cast:

Tilly Keeper: Lady Phoebe – Ricca, famosa, caotica e gentile. È abituata a finire sui giornali scandalistici fin da giovane, essendo un’aristocratica che adora la vita mondana. Ha molti fan, il che potrebbe essere un problema per Joe, ed è molto legata a Kate.

– Ricca, famosa, caotica e gentile. È abituata a finire sui giornali scandalistici fin da giovane, essendo un’aristocratica che adora la vita mondana. Ha molti fan, il che potrebbe essere un problema per Joe, ed è molto legata a Kate. Amy Leigh Hickman: Nadia – Appassionata di letteratura, aspira a diventare un’autrice. Molto schietta e determinata, nasconde una profonda insicurezza. Ha commesso alcuni errori che minacciano di distruggere la sua vita. Avrà bisogno di aiuto, anche se ciò dovesse spingerla tra le braccia delle persone sbagliate.

– Appassionata di letteratura, aspira a diventare un’autrice. Molto schietta e determinata, nasconde una profonda insicurezza. Ha commesso alcuni errori che minacciano di distruggere la sua vita. Avrà bisogno di aiuto, anche se ciò dovesse spingerla tra le braccia delle persone sbagliate. Ed Speelers: Rhys – Autore acclamato e molto irriverente. Spera di lanciarsi nel mondo della politica. Nato in una famiglia povera, ha alle spalle una giovinezza traumatica. Tutto è cambiato, però, dopo essere arrivato a Oxford e aver stretto amicizia con le “persone giuste”.

Quelli descritti fino a questo punto saranno personaggi principali nella trama di You 4. Ecco, invece, quelli ricorrenti:

Niccy Lin: Sophie – Imprenditrice ben nota nel jet-set, sempre pronta a proteggere l’introverso fratello artista, Simon.

– Imprenditrice ben nota nel jet-set, sempre pronta a proteggere l’introverso fratello artista, Simon. Aidan Cheng: Simon – Artista figlio di un magnate cinese della tecnologia. Ha studiato a Oxford ma ha poi deciso di prendere tutt’altra strada nella vita.

– Artista figlio di un magnate cinese della tecnologia. Ha studiato a Oxford ma ha poi deciso di prendere tutt’altra strada nella vita. Stephen Hagan: Malcolm – Professore di letteratura amante della bella vita. Ha una relazione con Kate.

– Professore di letteratura amante della bella vita. Ha una relazione con Kate. Ben Wiggins: Roald – Furbo discendente di una famiglia aristocratica dalla grande rilevanza in Europa.

– Furbo discendente di una famiglia aristocratica dalla grande rilevanza in Europa. Eve Austin: Gemma – Una ricca ragazza che ha sempre avuto una vita privilegiata, il che oggi le impedisce di provare empatia.

– Una ricca ragazza che ha sempre avuto una vita privilegiata, il che oggi le impedisce di provare empatia. Ozioma Whenu: Blessing – Principessa nigeriana plurilaureata, grande appassionata di investimenti in criptomonete, che le hanno fruttato molto.

– Principessa nigeriana plurilaureata, grande appassionata di investimenti in criptomonete, che le hanno fruttato molto. Dario Coates: Connie – Ex compagno di studi di Kate e Phoebe.

– Ex compagno di studi di Kate e Phoebe. Sean Pertwee: Vic – Autista personale e guardia del corpo di Adam.

– Autista personale e guardia del corpo di Adam. Brad Alexander: Edward – Figlio di un potente proprietario di una testata giornalistica, rivale di Nadia.

– Figlio di un potente proprietario di una testata giornalistica, rivale di Nadia. Alison Pargeter: Dawn – Paparazza.

– Paparazza. Adam James: Elliot – Una vita trascorsa in California e poi il trasferimento per lavoro in Europa, con l’obiettivo di soddisfare ogni richiesta del suo capo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI