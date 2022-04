The Specials – Fuori dal comune: la storia vera che ha ispirato il film

The Specials – Fuori dal comune è un film del 2019 diretto da Olivier Nekache ed Eric Toledano, con Vincent Cassel e Reda Kateb, tratto da una storia vera.

Bruno e Malik sono due amici e colleghi che, nonostante le tante apparenti differenze tra loro, riescono a collaborare al meglio nell’aiutare, giorno dopo giorno, tanti giovani affetti da autismo. È questa, in breve, la trama di The Specials – Fuori dal comune, il più recente film dei registi francesi Olivier Nekach ed Eric Toledano, celebri per aver diretto Quasi amici nel 2011.

La vicenda che ha ispirato il film, proprio come il suo più celebre predecessore, è uno spunto di cronaca realmente accaduto, su cui è stata poi realizzata liberamente la sceneggiatura firmata in prima persona dai due autori.

The Specials – Fuori dal comune: la storia vera

I personaggi dei protagonisti Bruno e Malik, interpretati rispettivamente da Vincent Cassel e Reda Kateb, sono ispirati a Stephane Benhamou e Daoud Tatou, due educatori da tempo impegnati in Francia nel sostegno alle persone disabili, concentrandosi in particolare sui ragazzi autistici o affetti da patologie non coperte dal servizio sanitario francese.

Benhamou è il fondatore dell’associazione Silence des Justes, mentre Tatou ha dato vita all’associazione Le Relais Ile-de-France, e l’obiettivo di entrambe è quello dell’integrazione e dell’inserimento sociale e professionale delle persone disabili.

