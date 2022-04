The Specials – Fuori dal comune trama e cast

The Specials – Fuori dal comune, andiamo alla scoperta della trama e del cast del film francese con Vincent Cassel.

Olivier Nakache ed Eric Tolentino, duo di registi francesi artefici del successo planetario di Quasi Amici, nel 2019 tornano a lavorare insieme per confezionare The Specials – Fuori dal comune, un film che tratta il delicato tema dell’autismo, con protagonista uno dei più celebri attori del cinema francese: Vincent Cassel. Il film è stato realizzato tra il settembre e il dicembre 2018, girato interamente a Parigi, e presentato poi fuori concorso alla settantaduesima edizione del Festival del cinema di Cannes. In Italia, l’arrivo nelle sale cinematografiche è saltato a causa dello scoppio della pandemia e quindi il film è stato distribuito direttamente in streaming nel novembre 2020. Si tratta di un film che, all’interno del panorama cinematografico francese, ha riscosso un enorme successo, con ben otto candidature ai premi Cesar. Scopriamo dunque di cosa parla il film e il cast che gli dà vita.

The Specials – Fuori dal comune: la trama del film

Bruno e Malik sono i due protagonisti, due amici e colleghi che lavorano nel mondo dei giovani ragazzi affetti da autismo, assistendoli quotidianamente per aiutarli a inserirli nel mondo del lavoro. I due sono profondamente diversi, sia a livello identitario che di stili di vita, ma insieme uniscono le forze per aiutare i tanti ragazzi di Parigi che hanno bisogno d’aiuto.

The Specials – Fuori dal comune: il cast del film

Vincent Cassel capitana il cast d’eccezione che dà vita alla pellicola:

Vincent Cassel: Bruno Haroche

Reda Kateb: Malik

Bryan Mialoundama: Dylan

Hélène Vincent: Hélène

Alban Ivanov: Menahem

Benjamin Lesieur: Joseph

Marco Locatelli: Valentin

Catherine Mouchet: dott.sa Ronssin

Frédéric Pierrot: ispettore dell’IGAS

Suliane Brahim: ispettrice dell’IGAS

Lyna Khoudri: Ludivine

Aloïse Sauvage: Shirel

Djibril Yoni: Fabrice

Ahmed Abdel-Laoui: Mounir

Darren Muselet: Cédric

Sophie Garric: Eva

Pauline Clément: Myriam

Anne Azoulay: Keren

Pierre Diot: Marchetti

