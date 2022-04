Un fidanzato pericoloso trama e cast

Un fidanzato pericoloso, scopriamo la trama e il cast del film per la televisione diretto da Curtis Crawford.

Murdered at 17, noto in Italia col titolo Un fidanzato pericoloso, è un film per la televisione di produzione canadese-statunitense, realizzato nel 2018 dalla diretta Curtis Crawford. Il film è stato trasmesso per la prima volta il 7 luglio 2018, quattro giorni dopo la pubblicazione dell’omonimo romanzo ad opera della sceneggiatrice del film. Un fidanzato pericoloso è arrivato in prima tv italiana il 27 maggio 2019, su Tv8. Scopriamo la trama e il cast del film.

Un fidanzato pericoloso: la trama del film

Jake e Brooke sono i due protagonisti del film. Jake è un diciottenne milionario, mentre Brooke è una cheerleader che dopo un incidente soffre di un disturbo esplosivo intermittente. Jake incontra Brooke a una festa e s’infatua di lei, iniziando a fantasticare un futuro insieme, e i due iniziano a uscire insieme, ma presto la ragazza inizia a sentirsi a disagio a causa delle eccessive attenzioni del ragazzo, che inizia a perseguitarla e allora Jake inizia a sviluppare un piano diabolico che gli permetta di tenere Brooke vicino a sé.

Un fidanzato pericoloso: il cast del film

Cristine Prosperi interpreta la giovane Brooke, l’attrice è stata protagonista di moltissime serie teen ed è sbarcata al cinema nel 2017 nel film Ragazze nel pallone – Sfida mondiale. Nei panni dell’altro protagonista, Jake, c’è Blake Burt, mentre nel film compare anche Susan Walters, volto celebre di moltissime serie televisive come The Vampire Diaries e Teen Wolf. Ecco il cast integrale del film televisivo:

Susan Walters: Carley Emerson

Cristine Prosperi: Brooke Emerson

Blake Burt: Jake Campali

Emily Galley: Maddie Finley

Blake Canning: Riley Pratt

Benedicte Belizaire: Keisha Johnson

Mike Stechyson: Tryg Bailey

Tomas Chovanec: il detective Kevin Meyers

Puja Uppal: la detective Lynn Grinly

