Book Club – Tutto può succedere è uno di quei film da guardare serenamente la domenica pomeriggio o sera, mentre fuori diluvia o nevica, a seconda del periodo dell’anno. Una commedia dal ricco cast uscita al cinema nel 2018.

Difficile pensare che non abbiate mai sentito parlare di Book Club – Tutto può succedere ma, nel caso, ecco tutto quello che c’è da sapere su questa divertente e dolce commedia diretta da Bill Holderman.

Book Club – Tutto può succedere trama e cast

Le protagoniste della commedia sono Carol, Vivian, Diane e Sharon. Amiche da 30 anni che hanno formato un book club, ovvero un club del libro che le spinge a ritrovarsi ogni mese per discutere di un nuovo testo. Il tutto accompagnato da chiacchiere piacevoli, qualche spuntino e un buon bicchiere di immancabile vino rosso.

Sono tutte un po’ annoiate, con i sessant’anni ormai alla finestra. I problemi sentimentali le hanno accompagnate per tutta la loro vita, e non sono di certo spariti ora. Si sono in parte rassegnate a questo status quo, non reso più semplice dai problemi della menopausa. A parte la ricca Vivian, che cambia spesso partner, si sentono tutte un po’ fuori dai giochi.

La loro passione viene però ridestata quando leggono Cinquanta sfumature di grigio. La storia dei due amanti le spinge a rimettersi in azione. Diane flirta con Mitchell, pilota di linea. Vivian è ormai cinica, dopo tanti amanti, ma incontra Arthur, suo amore di gioventù. Sharon si iscrive a un sito per incontri mentre Carol cerca di ridestare il suo matrimonio con Bruce, ormai appassionato più di motori che di sua moglie.

Ecco il cast di Book Club – Tutto può succedere:

Diane Keaton: Diane

Jane Fonda: Vivian

Candice Bergen: Sharon Myers

Mary Steenburgen: Carol Colby

Andy García: Mitchell

Don Johnson: Arthur

Craig T. Nelson: Bruce Colby

Richard Dreyfuss: George

Alicia Silverstone: Jill

Katie Aselton: Adrianne

Ed Begley Jr.: Tom

Tommy Dewey: Chris

Mircea Monroe: Cheryl

Wallace Shawn: Derek

Lili Bordán: Irene

