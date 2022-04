Francesca Fialdini chi é il fidanzato misterioso

Francesca Fialdini, scopriamo chi è il misterioso fidanzato della conduttrice protagonista di Rai 1.

Uno dei volti più noti di Rai 1 è sicuramente quello di Francesca Fialdini, conduttrice del programma Da noi… a ruota libera dal 2019 e protagonista di tantissimi altri show della Rai. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata della donna, in particolare sulla sua situazione sentimentale, che comprende un fidanzato dall’identità davvero misteriosa.

Francesca Fialdini, chi è il fidanzato

Nonostante l’enorme notorietà, la conduttrice non ha mai lasciato trapelare quasi nulla della sua vita privata. Sappiamo solo che la donna ha una relazione molto lunga, scoperta grazie a un vecchio post su Facebook, con un uomo di nome Milo Brunetti, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova. Una relazione su cui la donna mantiene il riserbo assoluto, parlandone solo in rarissimi casi, come quando a Super Guida Tv ha raccontato che la loro relazione è sempre stata a distanza.

Chiaramente, sappiamo pochissimo dell’identità di Milo, che presumibilmente, considerando il percorso di studi, di lavoro fa il medico. A parte questo, però, non sappiamo davvero nulla né di lui né dei dettagli della storia d’amore con l’amatissima conduttrice Rai.

Francesca Fialdini è uno dei più amati volti televisivi della Rai. Nata a Massa nel 1979, si è laureata a Roma, in Scienze della comunicazione, iniziando a lavorare in radio e approdando poi in televisione, a Rai 1, nel 2005. All’interno di Rai1 ha fatto carriera, acquisendo un ruolo sempre più importanti, fino ad arrivare alla conduzione di programmi in prima persona, come Da noi…a ruota libera, di cui ne è il volto dalla stagione 2019/2020. La Fialdini ha anche provate l’esperienza nel mondo della recitazione, apparendo in un episodio della quinta stagione della fiction Rai Un passo dal cielo.

