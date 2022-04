Greg chi è la moglie del comico in coppia con Lillo

Greg, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata del comico che forma un’esilarante coppia con Lillo: chi è sua moglie.

Nel panorama della comicità italiana occupano sicuramente un posto di rilievo Lillo e Greg, una delle coppie più amate dello spettacolo. Da tantissimi anni ormai i due comici hanno dato vita al divertente duo, partendo dal gruppo Latte & i suoi derivati e ottenendo un successo sempre più crescente fino all’arrivo al cinema e la realizzazione dei loro film. I due hanno anche intrapreso contemporaneamente delle carriere personali, non rinunciando mai però alla loro formidabile unione. Scopriamo dunque qualcosa in più su Claudio Gregori, in arte Greg, e in particolare sulla sua vita privata e su chi è sua moglie.

Greg, chi è la moglie

Nato a Roma il 17 novembre 1963, Claudio Gregori è sposato dal 2014 con Nicoletta Fattibene. I due si sono sposati con una cerimonia particolare, in pieno stile yankee, realizzata nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma. Presente chiaramente anche il collega di una vita, Lillo, che per l’occasione si era vestito da cowboy.

Prima del matrimonio, Claudio e Nicoletta erano fidanzati da parecchio tempo e il comico ha deciso di chiedere la mano della donna in occasione del suo cinquantesimo compleanno. I due dunque si sono sposati, ma non hanno mai avuto figli. Per il resto, non sappiamo molto sulla donna, che non appartiene al mondo dello spettacolo e che quindi se ne tiene particolarmente in disparte.

Presto potremo rivedere insieme Lillo e Greg al cinema, nella nuova commedia diretta proprio da due comici e dal regista Eros Puglielli, dal titolo Gli idoli delle donne. Si tratta del secondo film diretto dal duo comico, dopo D.N.A. – Decisamente non adatti e potremo vederlo nelle sale cinematografiche a partire dal 14 aprile.

