Massimo Cannoletta chi è vita privata e che lavoro fa

Massimo Cannoletta: scopriamo chi è il campione dell’Eredità e i dettagli della sua vita privata.

Tra i volti più famosi del celebre game show l’Eredità, c’è sicuramente quello di Massimo Cannoletta. L’uomo è stato campione del programma per diverse settimane e da quel momento è diventato una presenza abbastanza costante in televisione. Scopriamo dunque chi è, cosa fa nella vita e i dettagli della sua vita privata.

Chi è Massimo Cannoletta

Nato in provincia di Lecce, per la precisione ad Acquarica, nel 1974, Massimo Cannoletta è laureato in Scienze politiche e da diversi anni è impegnato nell’attività di divulgatore storico, artistico e musicale. È molto attivo sui social e come possiamo vedere viaggia moltissimo, arricchendo il proprio bagaglio di culture ed esperienze. In passato ha lavorato a bordo di una nave da crociera, compiendo per ben due volte il giro del mondo.

Massimo si è messo in mostra a l’Eredità dimostrando di avere una cultura veramente enorme. È in grado di parlare ben cinque lingue e le sue conoscenze spaziano in diversi campi del sapere. Con il Covid, la sua situazione lavorativa si è complicata e allora ha deciso di dare spazio alla sua cultura, intraprendendo la via della divulgazione e dando vita anche a un podcast, dal titolo Massimo 20, in cui parla di arte e di cultura a tutto tondo.

Un uomo dunque dalla cultura spropositata, che ama metterla in mostra e sfoggiarla. Ciò che non ama invece mostrare è la sua vita privata, di cui si sa molto poco. Sui social l’uomo non lascia trasparire granché e da ciò che traspare non dovrebbe avere né una moglie né dei figli, un’assenza di legami che sicuramente ha aiutato nel poter compiere i numerosi viaggi che hanno segnato la vita del campione de l’Eredità.

