Massimo Cannoletta quanto ha vinto il campione dell’Eredità

Massimo Cannoletta: scopriamo quanto ha vinto il celebre campione de l’Eredità durante la sua esperienza nel programma.

Tra i protagonisti dell’Eredità spicca senza ombra di dubbio Massimo Cannoletta, che è riuscito a rimanere per alcune settimane campione del programma, affermandosi anche come personaggio televisivo dopo la fine della sua esperienza nel game show. Massimo è rimasto infatti molto attivo anche sui social, si è cimentato nel mestiere di divulgatore culturale, dando sfogo al suo ampio bagaglio di sapere, e ha messo su anche un podcast, dal titolo Massimo 20, dove parla di arte e cultura. L’esperienza all’Eredità è stata senza dubbio cruciale per ricavare visibilità per i suoi progetti: ripercorriamola dunque e vediamo quanto ha vinto.

Massimo Cannoletta: quanto ha vinto a l’Eredità

L’uomo aveva provato a cimentarsi nel programma già nel 2005, ma allora la sua esperienza a l’Eredità durò poco, con l’eliminazione arrivata subito al primo round. Parecchi anni dopo Massimo ha fatto ritorno nel programma e stavolta la sua avventura è stata decisamente diversa. L’esperienza di Massimo a l’Eredità è durata ben 51 giorni ed ha portato in dote all’uomo una vittoria di ben 280.000 euro. Una bella cifra, che però non ha cambiato le abitudini di Massimo, come lui stesso ha raccontato, anche perché la procedura per riceverla è molto lunga.

Massimo però non ha ricavato solo dei soldi dalla sua vittoria a l’Eredità, ma quell’esperienza gli ha anche aperto delle porte che sono cruciali per il suo futuro. Oltre all’esposizione mediatica di cui abbiamo parlato, dopo l’Eredità Cannoletta è diventato un volto presente in televisione, diventando ospite fisso di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno, dove quotidianamente ripercorre l’almanacco del giorno, raccontando i grandi avvenimenti del passato che ricorrono nella data della trasmissione della puntata.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI