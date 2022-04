Patrizia Reggiani chi è la madre di Allegra Gucci e cosa fa oggi

Patrizia Reggiani, scopriamo chi è la celebre madre di Allegra Gucci e cosa fa oggi nella vita.

Recentemente abbiamo visto la sua storia al cinema in House of Gucci, dove un’incredibile Lady Gaga ha rappresentato la vita e l’ascesa di Patrizia Reggiani, uno dei più controversi personaggi della cronaca italiana. La donna è diventata famosa per l’omicidio dell’ex marito, Maurizio Gucci, per cui è stata condannata, come mandante del crimine, a 26 anni di reclusione. Scopriamo dunque chi è e che fine ha fatto la donna.

Chi è Patrizia Reggiani

Nata a Vignola, provincia di Modena, nel dicembre 1948, Patrizia Reggiani balza agli onori delle cronache quando nel 1972 sposa, il noto imprenditore Maurizio Gucci, erede della celebre casa di moda. I due si sposano a New York e hanno due figlie, Alessandra e Allegra, ma la loro unione fu ampiamente contrastata dal padre di Maurizio, Rodolfo Gucci, che considerava Patrizia un’arrivista sociale.

Nonostante il rifiuto paterno, Maurizio sposa Patrizia, ma il matrimonio tra i due s’inclina e nel 1985, dopo 13 anni di unione, arriva il divorzio, con Maurizio che intanto aveva intrapreso una nuova relazione con Paola Franchi. La causa del divorzio è lunga e ha fine solo nel 1994, ma un anno dopo Maurizio Gucci viene assassinato a Milano, colpito da diversi colpi d’arma da fuoco.

A due anni di distanza dall’omicidio, Patrizia viene arrestata, accusata di essere la mandante dell’omicidio dell’ex marito. Nel 1998 viene condannata ufficialmente a 29 anni, che però con la buona condotta diventano 18 e nell’ottobre 2016 Patrizia è stata rilasciata.

Dopo la fine della condanna, Patrizia Reggiani ha fatto ritorno a Milano, andando a stare a Villa Martinelli, dove passa le sue giornate nell’ozio che ha contraddistinto tutta la sua vita anche prima del carcere, vivendo grazie al vitalizio ottenuto dalla separazione col suo ex marito.

