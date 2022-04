Bianca Balti chi è l’ex fidanzato della relazione tossica

Bianca Balti, scopriamo tutto sulla vita sentimentale della supermodella e su quelle che lei ha definito relazioni tossiche.

Bianca Balti è una delle più grandi modelle italiane nel mondo. Nata a Lodi, si è trasferita a Milano dopo il liceo e da qui ha spiccato il volo nel mondo della moda, iniziando nel 2005 a collaborare con Dolce & Gabbana e Victoria’s Secret e diventando una delle modelle più importanti nel mondo, presente nelle copertine delle riviste di moda e sulle passerelle delle sfilate dei brand più celebri del globo. Una superstar mondiale, che in amore non ha avuto la stessa fortuna che ha trovato nel lavoro. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulle relazioni della modella, che lei stessa ha definito tossiche.

Bianca Balti: le relazioni tossiche

Ai microfoni di Vanity Fair, la supermodella ha parlato delle sue relazioni e di come spesso siano state tossiche. Secondo la donna, è stato il suo atteggiamento a renderle tali, perché in lei s’innescava un meccanismo di dipendenza dalla persona amata. Una volta che si è resa conto di questo problema, Bianca ha reagito, iniziando a parlarne prima con la figlia Matilde e poi sui social, arrivando alla forte e simbolica decisione di congelare i propri ovociti.

Oggi Bianca Balti si sta mettendo alle spalle il proprio passato, è single e vive con la sua seconda figlia, Mia, a Los Angeles. Nel passato della modella ci sono diversi uomini: il suo primo marito, il fotografo Christian Lucidi, con cui ha avuto la sua prima figlia Matilde e con cui è stata sposata dal 2006 al 2010. Poi il secondo marito è stato Matthew McRae, un’unione durata appena cinque mesi nel 2017, ma da cui è nata la seconda figlia della modella, Mia. Infine l’ultima relazione di Bianca Balti è stata col manager della finanza Sal Lahoud.

