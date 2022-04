Bla Bla Baby è il nuovo film di Fausto Brizzi. Una commedia che esce al cinema il 7 aprile e segna il suo ritorno dopo due anni di pausa fronte Covid. L’ultima pellicola è stata infatti girata nel 2019 e portata in sala nel 2020, La mia banda suona il pop. Un ricco cast, come suo solito, per una storia coinvolgente, che sa mescolare alcuni elementi comici anni ’90.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film di Fausto Brizzi, Bla Bla Baby, al cinema dal 7 aprile 2022 e, viene da pensare, tra non molto in streaming. Non vi sono conferme in merito ma con il settore cinematografico italiano in ripresa e ben lontano da standard ottimali, non sorprenderebbe un secondo lancio a stretto giro nei digital store.

Bla Bla Baby, trama e cast

Luca ha 45 anni ed è costretto a lavorare nell’asilo nido aziendale. Ha trascorso una vita intera a inseguire il successo e ora si ritrova profondamente frustrato. Non è proprio la persona ideale per avere a che fare con i bambini, ma proprio loro cambieranno la sua esistenza. Al suo fianco vi sono le colleghe Celeste e Doriana. Ogni giorno si ritrovano a fronteggiare i piccoli dei dipendenti della Green Light.

I pianti sono all’ordine del giorno, così come le costanti urla e i versi privi di significato, o almeno così credono. È davvero impossibile comunicare con bambini così piccoli? Sono realmente incapaci di parlare e di comprendere ciò che dicono gli adulti? Questo film, un po’ sulla scia di Senti chi parla, pone Luca nella condizione di riuscire a comprendere i loro versi.

Tutto accade quando mangia un omogeneizzato contaminato a casa del suo amico scienziato Ivano. Il giorno dopo fa ritorno, come sempre, all’asilo aziendale, dopo aver trascorso una notte insonne. Si rende conto di come le voci incomprensibili dei bambini ora abbiano un senso. Ha modo di parlare con loro, e questo è solo l’inizio della sua avventura.

Ecco il cast di Bla Bla Baby:

Alessandro Preziosi: Luca

Matilde Gioli: Silvia

Massimo De Lorenzo: Ivano

Maria Di Biase: Celeste

Chiara Noschese: Doriana

Cristiano Caccamo: Mattia De Bortoli

Nicolas Vaporidis: Herbert

Nina Torrisi: Simona

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI