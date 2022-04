Giorgia Palmas chi è il padre di sua figlia

Giorgia Palmas, scopriamo chi è il padre della figlia della famosa showgirl: tutti i dettagli sull’uomo.

Giorgia Palmas è sicuramente uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. Sin dalla giovane età la sarda si è fatta notare come modella, arrivando quindi in televisione dove l’abbiamo vista in diverse trasmissioni, da Striscia la notizia a I raccomandati e fino all’Isola dei famosi. La Palmas è stata anche spesso al centro del gossip e ha avuto due con due personaggi molto famosi. Scopriamo chi sono.

Giorgia Palmas: chi è il padre della figlia

Oggi, Giorgia Palmas è sposata con Filippo Magnini, ex nuotatore con cui la donna si è unita in matrimonio nel maggio 2021. Filippo ha chiesto la mano di Giorgia alla vigilia di Natale del 2019, poi a causa della pandemia le nozze sono state rimandate fino al maggio 2021, quando i due finalmente si sono uniti in matrimonio. Intanto, però, la loro vita era cambiata in maniera sostanziale, con l’arrivo della piccola Mia. L’annuncio della gravidanza era arrivato nel maggio 2020 e per la Palmas si tratta della sua seconda figlia.

La prima infatti è nata ben dodici anni prima, si chiama Sofia ed è la figlia dell’ex calciatore Davide Bombardini. I due si sono conosciuti nel 2004, quando la sarda era la velina protagonista di Striscia la notizia e Davide era un calciatore della Salernitana. L’amore tra i due giunse a conclusione nel 2011, senza che i motivi venissero però mai resi noti, anche se in molti pensano che sia stato a causa del flirt tra la Palmas e Vittorio Brumotti, diventato poi una relazione seria terminata nel 2017.

Davide Bombardini è quindi il padre della prima figlia di Giorgia Palmas, Mia, ed p un calciatore che ha avuto una lunga esperienza tra Serie B e Serie A, vestendo tra le altre anche la maglia della Roma.

