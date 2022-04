Mission: Impossible – Rogue Nation è il quinto film della celebre saga con protagonista Tom Cruise. Diretto da Christopher McQuarrie, è il secondo capitolo di quello che possiamo considerare il rilancio del franchise. Sono trascorsi 4 anni da Protocollo fantasma, che ha presentato la nuova squadra di Ethan Hunt, alle prese con un nemico molto temibile.

Considerando la sua longevità e il gran numero di stunt reali presenti realizzati dal suo protagonista, si può dire serenamente come la saga di Mission: Impossible sia quella che ha di fatto segnato profondamente la carriera di Tom Cruise. Rogue Nation ha incassato poco più di 195 milioni di dollari in Nord America e 487 milioni nel resto del mondo. In Italia è stato particolarmente apprezzato, come gli altri del resto, superando quota 6 milioni di euro.

Mission: Impossible – Rogue Nation, trama e cast

Ethan Hunt è impegnato in una nuova missione per conto della IMF. Un gruppo di terroristi ha acquistato del gas nervino. Scoperto ciò, il personaggio interpretato da Tom Cruise si impegna nel combattere e distruggere una organizzazione criminale internazionale, il Sindacato, fino a questo punto sconosciuta alla CIA.

Scopre che si tratta di un gruppo addestrato di spie rinnegate. Il loro obiettivo è sconvolgere il mondo civile, mutandone le fondamenta. L’IMF è però al momento senza segretario e deve unirsi alla CIA, che fa fuori alcuni membri, compreso Ethan Hunt. Riceve un consiglio utile ma difficile da accettare: nascondersi. C’è chi lo vuole morto e lui diventa un fuggitivo. Questi decide di raggruppare una squadra, sfruttando le abilità del collega William Brendt e della spia Isla Faust. L’operazione è a dir poco complessa ma apre per loro un nuovo capitolo.

Ecco il cast di Mission: Impossible – Rogue Nation:

Tom Cruise: Ethan Hunt

Jeremy Renner: William Brandt

Simon Pegg: Benji Dunn

Rebecca Ferguson: Ilsa Faust

Ving Rhames: Luther Stickell

Alec Baldwin: Alan Hunley

Sean Harris: Solomon Lane

Simon McBurney: Attlee

Zhang Jingchu: Lauren

America Olivo: Turandot

Jens Hultén: Janik “Dottore delle Ossa” Vinter

Tom Hollander: Primo Ministro inglese

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI