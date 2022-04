Anticipazioni Uomini e Donne Ida tra Ilie e Riccardo stupisce

Anticipazioni Uomini e Donne: grandi novità nel trono Over, con Ida che continua a conoscere Ilie, ma intanto torna Riccardo Guarnieri.

Pronto un attesissimo ritorno nel trono over di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri è in procinto di rientrare a un anno dal suo addio al programma di Canale 5 e ritroverà in studio la sua storica ex Ida Platano. La donna sta conoscendo Ilie in questo momento, ma sicuramente il ritorno di Riccardo in studio sarà ricco di emozioni per lei. Scopriamo dunque cosa succederà.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida e il ritorno di Riccardo

Secondo quanto anticipato da Uominiedonneclassicoeover, Ida reagirà in maniera positiva al ritorno di Riccardo, esprimendo la propria felicità e ballando con lui. La donna continuerà a conoscere Ilie, mentre per Riccardo si aprirà la conoscenza di una nuova dama. Insomma, i due grandi ex proseguiranno sui propri binari, nessun ritorno di fiamma, almeno per il momento.

Da capire comunque come reagirà alla lunga Ida, che poco meno di due mesi fa era scoppiata in lacrime rivelando di non aver mai amato nessuno come Riccardo, dimostrando anche di non aver superato in pieno la rottura. Vedremo dunque se la presenza di Riccardo turberà Ida o se la donna riuscirà a ritrovare il sorriso con Ilie, che nelle prime uscite ha saputo attirare l’attenzione della dama, che comunque sta ancora combattendo con le ferite del suo passato.

Tante emozioni in vista per il trono over di Uomini e Donne, pronto ad accogliere il grandissimo ritorno di Riccardo Guarnieri. Le prossime puntate saranno decisive per capire come Ida riuscirà a convivere con questa novità e anche per le speranze dei fan che comunque ancora sperano in un ritorno di fiamma, che comunque al momento sembra davvero molto difficile.

