Tutto pronto per la puntata finale di Noi, fiction Rai remake di This is Us. Ci avviciniamo al punto d’addio, almeno fino all’eventuale seconda stagione. Appuntamento fissato per domenica 10 aprile, in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo cosa accadrà nella sesta e ultima puntata di Noi, fiction Rai con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Tra passato, presente e futuro, vedremo sbrogliarsi la matassa degli eventi della famiglia Peirò, magari con un cliffhanger finale. Staremo a vedere.

Noi, anticipazioni ultima puntata

Nel primo episodio, dal titolo Napoli, ci si concentrerà sulle condizioni di salute di Mimmo. Il padre di Daniele ha deciso di smettere con le cure, accettando il fatto di dover morire. Vuole che accada secondo i suoi termini, senza dover inutilmente soffrire per sopravvivere qualche mese in più, forse. Daniele deciderà di riportarlo a casa, nella sua città natale, ovvero Napoli. Intende consentirgli di rivedere le persone a lui più care. Vedremo anche Cate e Teo, sempre più vicini dal grande passo dopo le tante vicende avvenute nella loro vita.

Nel secondo episodio, dal titolo La Luna, vedremo un ritorno agli anni Ottanta. Spazio per il primo incontro tra Rebecca e Pietro. Li rivediamo ancora insieme dopo qualche anno. Le cose sono però notevolmente cambiate nella loro vita. Di tempo ne passa ancora e dopo 20 anni si ritrova in piena crisi, a un passo dalla rottura.

Noi 2, ci sarà la seconda stagione?

Non è ancora chiaro il futuro di Noi. Se This is Us è andata ben oltre la prima stagione, non è dato sapere se ciò accadrà o meno con il remake italiano. Vi sono dei dubbi sull’attenzione riservata dal pubblico a questa fiction. Gli ascolti sono stati buoni ma non esaltanti e non va ignorato il peso del confronto che questo titolo si porta sulle spalle. Molto dipenderà dal finale di stagione. Una chiusura sorprendente potrebbe regalare sorprese in vista dei prossimi anni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI