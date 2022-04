Servant of the people: trama e cast della serie con Zelensky

Arriva anche in Italia Servant of the People, la serie tv ucraina che ha reso famoso Volodymyr Zelensky, spianandogli la strada per la presidenza.

Col senno di poi, una della serie più sensazionali dell’ultimo periodo: arriva infine anche in Italia Servant of the People, la serie tv del 2015 che ha reso famoso il comico Volodymyr Zelensky, l’attuale presidente dell’Ucraian.

A trasmetterla, a partire da questa sera lunedì 4 aprile alle 21.15, è La7, che proporrà i primi tre episodi, doppiati per l’occasione dall’attore comico Luca Bizzarri. In tutto, però, la serie comprende tre stagioni per un totale di 51 episodi.

Servant of the People: la trama della serie

La serie ruota attorno al personaggio di Vasily Petrovyc Goloborodko, un comunissimo trentenne insegnante di storia in un liceo, che un giorno si ritrova involontariamente protagonista di un video destinato a diventare virale. Un suo studente lo riprende infatti mentre inveisce contro la corruzione nel governo ucraino, e mette tutto in rete.

Goloborodko diventa così famosissimo e popolarissimo in tutto il paese, e il successo è tale che gli stessi studenti arrivano a organizzare una raccolta fondi online per la campagna presidenziale dell’ignaro professore. E così, praticamente senza accorgersene, questi si ritrova catapultato nel mondo della politica nazionale e arriva addirittura a essere eletto Presidente dell’Ucraina.

Servant of the People: il cast della serie

Servant of the People è chiaramente divenuta famosa a livello internazionale per ciò che è successo qualche anno dopo la sua uscita, ovvero la candidatura e l’elezione a Presidente dell’Ucraina del suo protagonista, Volodymyr Zelensky, seguendo così lo stesso percorso del personaggio principale. Negli ultimi mesi, Zelensky è divenuto ancora più celebre, suo malgrado, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Volodymyr Zelensky – Vasily Petrovyc Goloborodko

Stanislav Boklan – Primo Ministro uriy Ivanovich Chuiko

Olena Kravets – Olena, madre di Vasily

Anna Kashmal – Natasha, nipote di Vasily

Jury Krapov – Mikhailo, padre di Vasiliy

Mykhailo Fatalov – Volodymir, un oligarca

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI