Tutti per 1 – 1 per tutti dove è stato girato: location del film

Tutti per 1 – 1 per tutti: vediamo dov’è stato girato il film con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo e Valerio Mastrandrea.

Torna l’appuntamento con i moschettieri dopo il grande successo de I tre moschettieri – La penultima missione. Tutti per 1 – 1 per tutti è il secondo capitolo della saga che attinge dal famoso romanzo di Alexandre Dumas e ha ottenuto un grandissimo successo, guadagnando anche una candidatura ai Nastri d’argento. Andiamo a vedere dunque dov’è stato girato il film: tutte le location.

Tutti per 1 – 1 per tutti: le location del film

A fare da sfondo al film sono alcuni dei più incantevoli luoghi della Toscana, precisamente nella Val d’Orcia. Le riprese sono avvenute tra le province di Siena e di Grosseto, in alcuni dei più suggestivi borghi medievali come Buonconvento e Roccalbegna. Poi, altre location sono le famosissime città di Montepulciano e di Pienza, situate proprio nel cuore della Val d’Orcia e mete turistiche prese di mira ogni anno da frotte di viaggiatori.

La troupe poi si è sposata in altri paesi situati nella Val d’Orcia, da Castiglione d’Orcia e San Quirico d’Orcia, all’incantevole borgo di Scarlino, fino alle località più vicine al mare, situate in provincia di Grosseto, come Castiglione della Pescaia e Follonica. Un viaggio dunque tra alcuni dei luoghi più belli della Toscana, location che hanno fatto da sfondo anche a moltissimi altri film, tra cui spicca soprattutto il capolavoro di Ridley Scott Il Gladiatore, di cui alcune scene iconiche come quella delle spighe di grano sono state girate proprio in Val d’Orcia.

Quest’area della Toscana è quasi tutta posta sotto la tutela dell’UNESCO, a testimonianza della bellezza e della ricchezza di questi luoghi. Tutti per 1 – 1 per tutti è dunque anche un viaggio alla scoperta di alcuni luoghi da sogno che offre l’Italia.

