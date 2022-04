Tutti per 1 – 1 per tutti trama e cast

Tutti per 1 – 1 per tutti: andiamo alla scoperta della trama e del cast del film ispirato ai famosi tre moschettieri.

Tutti per 1 -1 per tutti è il sequel di Moschettieri del re – La penultima missione, film che attinge a piene mani dal celebre romanzo di Alexandre Dumas: I tre moschettieri. Il film ha avuto una genesi complicata, con l’uscita al cinema più volte rimandata a causa della pandemia e alla fine tolta di mezzo, con la pellicola che è uscita direttamente su Sky Cinema nel giorno di Natale del 2020. Il film ha ottenuto un grande successo, rimediando anche la candidatura ai Nastri d’Argento nel 2021 come migliore commedia, e ha fatto segnare un particolare primato, essendo il primo per cui Franco Battiato ha reso disponibile l’uso del suo celebre brano La Cura. Scopriamo dunque di cosa parla il film e il cast.

Tutti per 1 – 1 per tutti: la trama del film

Tornano i Moschettieri con un’ultima missione, di fondamentale importanza e segretissima. I protagonisti ricevono infatti un delicatissimo compito dalla Regina Anna d’Austria e per farlo si avvalgono della guida del veggente Tomton. Varie peripezie segneranno il loro cammino, contrassegnato dall’incontro con la piccola Principessa Ginevra e con l’orfanello Buffon.

Tutti per 1 – 1 per tutti: il cast del film

Ecco il cast integrale del film diretto da Giovanni Veronesi

Pierfrancesco Favino: D’Artagnan

Rocco Papaleo: Athos

Valerio Mastandrea: Porthos

Margherita Buy: regina Anna

Federico Ielapi: Uno

Giulia Michelini: TomTom

Anna Ferzetti: regina Enrichetta

Sara Ciocca: Ginevra

Ubaldo Pantani: Escargot

Guido Caprino: Cyrano

Catrinel Marlon: Una zingara

Massimiliano Varrese: Soldato 007

Mauro Lamanna: Soldato 004

Anna Bonasso: Vecchia nutrice

Luis Molteni: Cherì

Giulio Scarpati: Beghelì

Davide Marotta: Champignon

Adriano Panatta: ciambellano di corte

Giuliano Sangiorgi: casellante

Iacopo Guarnieri: moschettiere

Settimo Palazzo: nobile

