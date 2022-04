Come finisce Love is in the Air? Vediamo le anticipazioni dell’ultima puntata della famosa soap opera turca.

Ormai ci siamo: la fine di Love is in the Air è imminente, con l’ultima puntata che va in onda mercoledì 5 aprile, alle ore 16:50 su Canale 5. Vediamo dunque le anticipazioni su cosa succederà nell’episodio finale della soap opera.

Come finisce Love is in the Air

Ayfer e Melo sono destinati finalmente a trovare l’amore: Ayfer ha portato Melo in ospedale dopo che questa ha ingoiato l’anello di fidanzamento che le voleva dare Burak. Ayfer, poco prima di entrare in clinica, riesce a schivare un’auto che avrebbe potuto investirla e viene salvata dal dottor Jeng, il ginecologo di Eda. Prima la ragazza s’infuria col suo salvatore, ma poi gli chiede scusa e si sente subito attratta da quell’affascinante medico. Un interesse ricambiato, col dottor Jeng che s’impegna quindi a conquistare il cuore di Ayfer.

Anche Melo in ospedale fa la conoscenza di un giovane medico, che le rivela di averla notata al bar di Burak. La ragazza si mostra interessata e decide di fissare un appuntamento col dottore, con l’amore tra i due pronto a scoccare.

Non solo l’amore trovato per Melo e Ayfer, ma il lieto fine arriva anche per Eda. Dopo anni difficili, Eda ha ritrovato finalmente la vicinanza di Serkan e i sue sono pronti a godersi la famiglia che si è allargata con l’arriva di Alp e si promettono di affrontare insieme tutte le sfide che gli metterà di fronte il futuro.

Infine, Seyfi dopo aver osservato finalmente Aydan felice insieme al marito Kemal, comunica alla madre di Serkan di voler lasciare la città per seguire il suo cammino. Una decisione che distrugge Aydan, che però per il bene di Seyfi asseconda la sua decisione.

