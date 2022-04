Isola dei Famosi 2022: rischio squalifica per I Cugini di Campagna per una bestemmia appena arrivati a Playa Accoppiada: il video che li inchioda

Su Twitter è già bestemmia gate dopo la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda ieri sera 4 aprile. Protagonisti della bufera social sono I Cugini di Campagna Silvano e Nick che appena arrivati a Playa Accoppiada sono incappati in un errore che ha dell’incredibile. Come potete ascoltare dal video linkato in questo articolo, Silvano era da pochi secondi uscito dall’acqua dopo il classico tuffo dall’elicottero. Dopo qualche bracciata e stato prelevato dalla barca della produzione per raggiungere la riva. Ed è proprio in quel momento, subito dopo aver salutato Alvin che per commentare quanto fatto è incappato in una bestemmia.

In studio nessuno si è accorto dell’errore e anche lo stesso Alvin probabilmente nella concitazione della diretta non ha captato la frase incriminata. Come spesso accade ci hanno pensato i social a rivelare ciò che aveva pronunciato Silvano dei Cugini di Campagna. La bestemmia di Silvano di ieri sera all’Isola dei Famosi 2022 ha ricordato a tantissimi utenti la scena di un film di Fausto Brizzi con protagonista Christian De Sica.

https://twitter.com/norge123123/status/1511131510249869314?s=28&t=aZvCp_kc7mC17VB7NlO5dQ

Ne La mia banda suona il pop, l’attore interpreta Tony Brando, cantante caduto in disgrazia e che cerca di tornare in auge rilanciandosi in un reality. Tony si appresta al classico tuffo dall’elicottero quando viene spinto dalla produzione e prima di atterrare su una barca bestemmia decretando così la sua squalifica. Tra l’altro Christian De Sica indossa una parrucca che ricorda il look di Silvano dei Cugini di Campagna.

Bestemmia all'#isola? Fausto Brizzi aveva previsto tutto due anni fa. E anche il look di De Sica è evocativo 😀😀😀pic.twitter.com/KMc7YZzOdz — Massimo Falcioni (@falcions85) April 4, 2022

Su Twitter non sono mancati i riferimenti ad un rischio squalifica per i neo entrati naufraghi nella puntata di ieri sera 5 aprile. Al Grande Fratello sono stati numerosi gli episodi di squalifica per bestemmia, uno su tutti quello al GF VIP dopo pochi giorni di Stefano Bettarini che fece molto discutere. Allo stesso modo anche quello di Denis Dosio nell’edizione del reality condotto da Barbara D’Urso. All’Isola dei Famosi il caso più eclatante è stato quello che ha visto coinvolto Massimo Ceccherini che durante la sua partecipazione nel 2006 bestemmiò in diretta e venne squalificato.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI