Anticipazioni La Pupa e il Secchione 2022 quarta puntata di stasera 5 aprile: immagini esclusive di baci appassionati tra più coppie. Entra il Pupo Alex Belli

Le anticipazioni della quarta puntata della Pupa e il Secchione 2022 in onda questa sera 5 aprile rivelano una puntata particolarmente piccante. E’ scoppiato l’amore nella villa da sogno dove i concorrenti vivono insieme h24 e le coppie dormono uno accanto all’altro insegnando a vicenda cultura e seduzione. No, non parliamo della coppia preannunciata formata da Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis.

Il tenero tra di loro c’è, è evidente come ha confermato anche Barbara D’Urso anticipando i contenuti della puntata di stasera della Pupa e il Secchione del 5 aprile. Le coppie che si sono scambiate un bacio appassionato sono ben due, altre due rispetto ad Onestini jr e Topolina. Questa sera saranno mostrate delle clip esclusive. Ma chi sono le coppie che si sono baciate alla Pupa e il Secchione 2022? Secondo anticipazioni non ufficiali potrebbero essere Emy Buono e Denis Dosio e Alessio e Valentina.

In attesa di vedere le immagini esclusive dei baci delle coppie in gioco nello show condotto da Barbara D’Urso, le anticipazioni parlano anche di un Pupo per una sera davvero particolare e che sicuro farà discutere: Alex Belli. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP, senza la moglie Delia Duran, ospite in studio regalerà ben due bonus a concorrenti scelti da lui. Sarà seduto proprio accanto alla sua amica da chimica artistica Soleil Sorge, in giuria con Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Questa sera alla Pupa e il Secchione 2022 è anche la volta dell’arrivo di Paola Caruso che debutta ufficialmente come Pupa nella quarta puntata dopo il malore che l’ha colpita, un’allergia. Con lei anche Flavia Vento che è pronta a spiegare nel dettaglio perché del suo addio al reality dopo poche puntate. Proprio Paola Caruso potrebbe essere in coppia con Nicolò Scalfi. Secondo le anticipazioni Vera Miales, con cui faceva coppia il Campione di Caduta Libera ed essere stati eliminati, farà un appello alla giuria per permettergli di rientrare. Non sarà sola, anche la mamma di Nicolò proverà a convincere i giurati.

