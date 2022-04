Martedì 5 aprile andrà in onda la quarta e ultima puntata di Studio Battaglia. Si conclude così la prima stagione della fiction con Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Non sappiamo ancora se questo titolo avrà una seconda stagione o meno.

Si conclude Studio Battaglia, fiction Rai che ha adattato per l’Italia la serie britannica The Split. I nodi verranno finalmente al pettine, anche se il pubblico teme un cliffhanger, considerando come vi siano chance di mancato rinnovo per questo titolo.

Studio Battaglia, anticipazioni ultima puntata

Ricordiamo, ovviamente, come tutto ciò vi sia scritto in merito all’ultima puntata di Studio Battaglia, da qui in poi, rientra nella categoria Spoiler. Da leggere soltanto se molto curiosi. Vedremo Anna e Massimo avvicinarsi ulteriormente. Alberto, però, non intende mollare così facilmente. Sembra pronto a tutto pur di salvare il proprio matrimonio e riconquistare sua moglie. Le sue tante bugie l’hanno però allontanata una volta per tutte. Nonostante lei provasse qualcosa per Massimo, suo vecchio amore mai dimenticato, è stato il comportamento del marito, di fatto, a spingerla tra le sue braccia.

Marina Battaglia deciderà di vendere lo studio legale. Una decisione sofferta che giunge dopo aver perso la causa affidatale da Roberto Parmegiani. Spazio anche per un matrimonio, quello di Alessandro e Viola ovviamente. Le cose però non sono andate per il meglio, anzi tutt’altro. Lui ha infatti deciso di annullare le nozze dopo il discorso di Nina alla cena di presentazione delle due famiglie degli sposi.

Soltanto l’intervento di Giorgio riesce a costringerli a parlarsi e confrontarsi a cuore aperto. Nell’ultima puntata di Studio Battaglia rivedremo dunque Alessandro e Viola ancora insieme. Trascorsa la notte insieme, la coppia inizia a pianificare nuovamente il matrimonio a partire dal giorno successivo. Viola sembra però nutrire più di qualche dubbio.

Massimo ha invitato Anna all’Argentario, così da raggiungere Carla Parmegiani. Lei ha accettato, sapendo che una trasferta al mare, decisamente romantica, avrebbe potuto offrire la chance per qualcos’altro. Un momento di necessaria evasione per lei, che inizia a flirtare con lui, senza però andare oltre un certo limite.

Come detto in precedenza, una volta tornata a Milano Anna riesce a vincere il caso Parmegiani. Sua madre Marina decide di vendere lo studio legale ma il processo non va come previsto. Lei e sua figlia Nina non sembreranno vicine al loro prezzo ideale. Anna scopre inoltre che Massimo è pronto a lasciare il proprio lavoro. La sua reazione istintiva le farà comprendere cosa prova effettivamente per lui.

