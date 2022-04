Brave and Beautiful chi è Cesur l’attore che lo interpreta FOTO

Brave and Beautiful: scopriamo chi è l’attore che interpreta Cesur nella soap opera turca pronta a tornare su Canale 5.

Dopo la fine di Love is in the Air, nei pomeriggi di Canale 5 fa il suo ritorno Brave and Beautiful, con la trasmissione della seconda parte della prima stagione. La prima parte si era conclusa nel settembre 2021, col destino dei due amanti Cesur e Suhan appeso a un filo. Ora siamo pronti a vedere come proseguiranno le loro storie e a rivedere Kivanc Tatlitug, l’attore che interpreta il protagonista Cesur: scopriamo tutto su di lui.

Brave and Beautiful: chi è l’attore che interpreta Cesur

Kivanc Tatlitug nasce nell’ottobre 1983 ad Adana, la quinta più popolosa della Turchia. Ha 4 fratelli e da ragazzo si è distinto nel giocare a Basket, giocando anche nella squadra dell’Ulkerspor. Presto però per Kivanc si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo, con la madre che inviò delle sue foto a un’agenzia di modelli e questa lo scelse, dando di fatto il via alla sua carriera prima da modello e poi da attore.

Sulle scene, Tatlitug diventa famoso recitando in Gumus, serial televisivo turco andato in onda dal 2005 al 2007. La sua fama in Turchia è diventata tale da garantirgli il soprannome di “Brad Pitt del Medio Oriente”, anche se l’uomo ha rivelato di non amare questo epiteto. Col tempo comunque Tatlitug è diventato un volto di spicco dello spettacolo turco, recitando in tantissime serie televisive e arrivando anche al cinema.

Per quanto riguarda la vita privata, Kivanc è stato spesso al centro del gossip, con flirt con donne dello spettacolo come Azra Akin, Meltem Cumbul e Idili Firat. Dal 2013 l’uomo ha una relazione con la stilista Basak Dizer e i due si sono sposati a Parigi nel febbraio 2016.

