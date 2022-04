Isa Barzizza chi è la figlia Carlotta Chiesa: il tragico incidente

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Isa Barzizza: in particolare su sua figlia Carlotta Chiesa e sul rapporto che le lega.

La leggenda del cinema Isa Barzizza sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di mercoledì 6 aprile di Oggi è un altro giorno. La donna è una vera e propria icona del cinema e della televisione, giunta al successo soprattutto grazie a Totò, che l’ha portata al cinema e con cui è emersa a teatro. Oggi la donna ha 92 anni e vive in Sardegna, a Palau, insieme alla figlia Carlotta. Un legame speciale unisce le due, dovuto anche a un incidente tragico che ha cambiato le loro vite: scopriamo tutto quanto sulla loro vicenda.

Isa Barzizza: chi è la figlia

Carlotta Chiesa è la figlia di Isa Barzizza e di Carlo Alberto Chiesa, regista venuto a mancare all’età di 36 anni a seguito di un tragico incidente in auto. Qualche tempo fa, Isa ha ripercorso la vicenda a Domenica In, raccontando a Mara Venier quanto è stato difficile per lei affrontare la morte del marito. Non solo la sofferenza per la perdita della persona amata, ma Isa si è trovata anche a dover crescere da sola Carlotta. Per farlo, la donna decise di abbandonare temporaneamente le scene, decidendo di concentrarsi sulla crescita della figlia, che aveva naturalmente bisogno del massimo delle attenzioni materne.

Isa è stata ben felice di fermarsi per circa tre anni e potersi occupare della sua bambina e insieme le due sono riuscite a superare quel terribile incidente che ha tolto a Isa il marito e alla piccola Carlotta il padre. Dopo quello stop, la Barzizza ha saputo reinventarsi, dedicandosi anche all’attività di imprenditrice e doppiatrice, riprendendo così le redini della sua straordinaria carriera che era stata messa in stand-by.

