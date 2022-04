Isa Barzizza oggi: cosa fa e dove vive la celebre attrice

Isa Barzizza è una delle più iconiche attrici italiane, protagonista dei primissimi esordi della televisione in Italia: scopriamo che fine ha fatto e dove vive oggi.

Tra gli ospiti del salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 6 aprile ci sarà Isa Barzizza, una vera e proprio leggenda del cinema e della televisione italiana. La donna ha scritto pagine importanti della recitazione italiana, protagonista spesso al fianco di Totò sia a teatro che a cinema. Totò fu una sorta di padrino per Isa, l’ha guidata sia nel mondo del teatro che del cinema, facendo spiccare il volo alla sua carriera. Scopriamo dunque che cosa fa oggi la diva del cinema.

Isa Barzizza oggi

Classe 1929, Isa Barzizza oggi ha raggiunto la veneranda età di 92 anni, ne compirà 93 il 22 novembre. La sua ultima apparizione in televisione risale al 2008, nella miniserie di Vittorio Sindoni Per una notte d’amore. Al cinema, invece, gli ultimi due film sono nel 2013: Studio illegale di Umberto Carteni e Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi. Col passare degli anni, chiaramente, la donna si è progressivamente ritirata dalle scene, anche se spesso si fa vedere in televisione come ospite in vari programmi.

La donna passa la vita a Palau, nella provincia di Sassari. Un borgo molto affascinante della Sardegna, dove la donna vive insieme alla figlia Carlotta, avuta insieme all’ex marito Carlo Alberto Chiesa, scomparso prematuramente a soli 36 anni a causa di un incidente stradale. La donna non ama i social, complice probabilmente anche l’età, e quindi si sa poco della sua vita, ma sappiamo che ama i cani e in diverse interviste ha ammesso di aver sempre avuto un amico a quattro zampe al suo fianco e immaginiamo che ancora ci sia un cane a fare compagnia all’attrice.

