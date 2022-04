L’ossessione di Olivia è un thriller dalla grande intensità, diretto dal regista Jared Cohn, i cui film sono solitamente lanciati direttamente in televisione e pensati per l’uscita in noleggio online, senza mai passare per il cinema. Intrattenimento per il piccolo schermo di buon livello, in grado di offrire una trama a dir poco intrigante, il cui titolo originale svela bene l’elemento cruciale della pellicola, American Psychos.

In L’ossessione di Olivia vediamo cosa accade quando ci si ritrova ad accogliere nella propria vita una persona che indossa una maschera, ed è abile a celare il suo vero volto. La protagonista si ritrova così a scoprire il pericolo che si nasconde dietro le azioni della sua nuova amica.

L’ossessione di Olivia, trama e cast

Le protagoniste di L’ossessione di Olivia, film del 2019 diretto da Jared Cohn, sono Renée e sua figlia Deandra. La donna è un po’ preoccupata per la vita sociale della giovane, considerando come sia molto timida e riservata. Fa decisamente fatica nel riuscire ad avvicinarsi agli altri, per non parlare del fare amicizia.

Un giorno, però, tutto sembra cambiare per il verso giusto. Deandra incontra Olivia, una ragazza della sua età che diventa rapidamente sua amica. Le cose vanno bene e Renée è finalmente serena. La giovane, però, da poco entrata nelle loro vite, sembra nascondere un lato oscuro. Ha degli atteggiamenti morbosi nei confronti di Deandra. Si scoprirà che non è la ragazza dolce e carica che pensavano fosse. La madre farà dunque di tutto per proteggere sua figlia dai tanti pericoli di questa situazione drammatica.

Sul fronte del cast, la premurosa e combattiva madre, Renée, è interpretata da Kate Watson. Sua figlia Deandra ha invece il volto di Juliana Destafano. Olivia, la pericolosa amica che irrompe nelle loro vite è Alexandra Doke. Nel film spazio inoltre per Dominic Pace, Tiana Tuttle e Jordy Tulleners.

