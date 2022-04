Chi è Speranza Scappucci: marito e vita privata della direttrice d’orchestra da record

Speranza Scappucci, scopriamo chi è la famosa direttrice d’orchestra, che ha fatto segnare un importante primato nel suo mondo.

Speranza Scappucci è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, per la puntata di mercoledì 6 aprile. Una figura di spicco nel mondo della musica, una direttrice d’orchestra che recentemente ha fatto segnare un importante primato, diventando la prima donna italiana a dirigere un’opera alla Scala. Scopriamo dunque tutto su di lei e sulla sua vita privata

Chi è Speranza Scappucci

Speranza nasce a Roma nell’aprile 1973, si diploma in pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia nella Capitale e poi studia a New York, alla Juilliard School. Dal 2017 è Direttore Ospite Principale presso la Royal Opera de Wallonie di Liegi e intanto lavora con costanza nei principali teatri d’opera del mondo. Speranza è generalmente considerata una delle direttrici d’orchestra più importanti della sua generazione e la consacrazione è arrivata con la chiamata a dirigere l’opera I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini alla scala, diventando la prima donna italiana a dirigere un’opera alla Scala di Milano, uno dei teatri più importanti al mondo. Per l’occasione, la donna è subentrata al maestro Evelino Pidò, risultato positivo al Covid-19 e quindi impossibilitato a svolgere il suo ruolo. In generale, Speranza è stata la terza donna a dirigere uno spettacolo alla Scala.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Speranza è molto riservata e condivide poche notizie della sua sfera personale. Sappiamo che i suoi genitori sono stati dei grandi amanti di musica e hanno quindi influito sulla passione della figlia, inoltre Speranza ha una sorella, che ha tre figlie gemelle. Non sappiamo, però, se la donna sia sposata e se abbia figli, le notizie su di lei, come detto, sono scarne.

