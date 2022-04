Stash chi è la fidanzata Giulia Belmonte: incinta di nuovo

Stash, scopriamo chi è la fidanzata del cantante, Giulia Belmonte, rimasta nuovamente incinta.

Liete notizie per Stash e la sua fidanzata Giulia Belmonte: la ragazza, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di essere incinta, pubblicando una chitarra e la foto dell’ecografia. La donna ha già dato alla luce la piccola Grace e ora è pronta all’arrivo del suo secondo figlio, cui ha dedicato già un dolcissimo messaggio. Scopriamo dunque chi è Giulia Belmonte.

Stash, chi è la fidanzata Giulia Belmonte

Giulia Belmonte nasce in provincia di Pescara, a Città Sant’Angelo, il 13 agosto del 1995. Nel 2017 si laurea in Scienze della comunicazione, inizia a lavorare nel mondo del giornalismo e prende il tesserino da Giornalista pubblicista, mentre porta avanti l’attività di fotomodella in cui è impegnata sin dall’età di 15 anni. In questo campo si è tolta parecchie soddisfazioni, vincendo nel 2013 la fascia di Miss Abruzzo e arrivando nelle finali di Miss Italia.

Da lì anche lo sbarco in televisione, partecipando al programma Tacco 12 su La5. Intanto prosegue gli studi e coltiva la sua passione per lo sport e la comunicazione, lavorando anche molto come influencer sui social. Pian piano Giulia si fa strada in televisione, diventando il volto noto di TV 7 Gold e di Telenova, dove si occupa di condurre trasmissioni sportive. A queste esperienze, ne affianca altre di diverso carattere, come i servizi nel programma Storia e Misteri al fianco di Aristide Malnati, attualmente protagonista della quinta edizione de La pupa e il secchione.

Nella vita privata, Giulia Belmonte è legata al cantante dei The Kolors, Stash, e i due hanno avuto una figlia, Grace, nata il 3 giugno 2020. Ora la famiglia sta per allargarsi, con l’arrivo di un nuovo figlio ad allietare le vite di Stash e Giulia Belmonte.

