Ultima fermata terza puntata: concorrenti, coppie e storie

Ultima fermata, vediamo cosa ci aspetta nella terza puntata dello show condotto da Simona Ventura, in onda mercoledì 6 aprile su Canale 5.

Come ogni mercoledì, torna l’appuntamento con Ultima Fermata. Si tratta della terza puntata del nuovo show condotto da Simona Ventura e ci saranno come protagoniste nuove coppie, con le loro storie tutte da scoprire. Andiamo a vedere dunque chi sono i concorrenti della terza puntata di Ultima fermata, in programma mercoledì 6 aprile su Canale 5.

Ultima fermata: le coppie della terza puntata

Come per ogni puntata, ci saranno tre coppie protagoniste della serata. Si tratta di Francesca e Luigi, di Lucia e Manuel e di Luca e Stefania. Vedremo storie intense, con una coppia afflitta da un pesante problema di gelosia, con la donna che non riesce proprio a fidarsi del suo uomo e pretende di controllargli il telefono, cosa che lui non accetta perché dice di non avere nulla da nascondersi e perché con questa richiesta emerge un’evidente mancanza di fiducia. Un’altra storia è invece un intreccio di tradimenti, con la donna che, lamentando spesso mancanza di dialogo e sentendosi sola e non compresa, ha conosciuto il suo vicino di casa, ma al contempo l’uomo si è macchiato di parecchi tradimenti, anche se li ha sempre confessati.

In attesa di conoscere meglio le coppie protagoniste di questa terza puntata di Ultima fermata, l’appuntamento va a mercoledì 6 aprile, in prima serata su Canale 5. Una puntata cruciale, perché finora il nuovo programma prodotto dalla società di Maria De Filippi non ha raccolto troppi consensi, ottenendo un pesante flop di ascolti soprattutto per quanto riguarda la seconda puntata. Vedremo dunque se Simona Ventura saprà risollevare i destini dello show o se Ultima fermata continuerà nei suoi ascolti deludenti, senza riuscire ad attirare tanti spettatori.

