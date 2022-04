Un fantastico via vai è una commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, che come al solito si è circondato di un ricchissimo cast, con alcuni amici di vecchia data. Confeziona così una pellicola adatta a tutta la famiglia, in grado di strappare risate dall’inizio alla fine.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Un fantastico via vai, che vede Leonardo Pieraccioni impegnato a tutto tondo, come suo solito. Insieme con Paolo Genovese ha scritto soggetto e sceneggiatura, per poi dirigere la pellicola e interpretarne il protagonista Arnaldo. Conoscete questa storia? Se non lo avete mai visto, è un film da recuperare per tutti i fan dell’artista toscano.

Un fantastico via vai, trama e cast

La famiglia Nardi è composta da Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica. La loro è una famiglia borghese come tante, che conduce una vita serena. Lui lavora come impiegato e lei come insegnante, mentre le giovani figlie studiano per l’esame di terza media.

Arnaldo prova una forte nostalgia per la sua gioventù in questa fase della sua vita. Guarda agli studenti con invidia, considerando la loro totale libertà dalle responsabilità. A causa di un equivoco, viene sbattuto via di casa. Sua moglie crede lui la tradisca ed ecco la chance per cambiare vita. Alla sua età si ritrova in una casa di studenti, facendo i conti con un mondo che è lontanissimo dal suo, ma che in buona parte lo intriga.

Decide di godersi questo periodo pienamente, rendendosi irreperibile. Prende parte attivamente alla vita dei ragazzi, offrendo loro la prospettiva di un uomo maturo. In casa vi sono Camilla, che ha lasciato la Sicilia per non dire a tutti che è incinta, Edoardo, nero e fidanzato con una ragazza dal padre razzista, Marco, studente di medicina controvoglia e Anna, innamorata della vita e un po’ di tutti.

Il cast è molto variegato, con Leonardo Pieraccioni che interpreta Arnaldo, come detto. Sua moglie è Serena Autieri, mentre il collega e amico Giovannelli ha il volto di Maurizio Battista. In casa, gli studenti sono Marianna Di Martino (Camilla), David Sef (Edoardo), Giuseppe Maggio (Marco) e Chiara Mastalli (Anna). Il padre di quest’ultima è interpretato da Massimo Ceccherini, mentre quello della fidanzata di Edoardo è Giorgio Panariello.

