Chi è Crocifisso Dentello: dai social ai libri e la lotta al tumore per la madre

Crocifisso Dentello, scopriamo chi è lo scrittore: i libri che ha pubblicato e la lotta contro il tumore in cui si sta impegnando.

Crocifisso Dentello è tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di giovedì 7 aprile. Lo scrittore ha ottenuto un grandissimo successo sui social, arrivando a pubblicare i suoi primi romanzi che hanno ottenuto un successo strepitoso. L’attività artistica è stata coniugata all’impegno per un tema molto caro allo scrittore: la lotta contro i tumori. Scopriamo dunque in che modo s’impegna Crocifisso Dentello e i libri che lo hanno condotto al successo.

Chi è Crocifisso Dentello: dai social ai libri

Crocifisso Dentello nasce nel 1978 a Desio, in Brianza, e nonostante si sia fermato con gli studi alla terza media, si cimenta nella scrittura, soprattutto sui social. La sua attività attira un certo numero di seguaci su Facebook e da lì Dentello ha spiccato il volo, arrivando a pubblicare il suo primo libro con la casa editrice Gaffi: Finché dura la colpa. Il romanzo lo porta in odore di premi e allora arriva la seconda opera: La vita sconosciuta, pubblicata stavolta con la casa editrice La nave di Teseo.

Crocifisso Dentello diventa dunque un personaggio di spicco del panorama culturale, scrive il suo terzo libro, Tuamore, e collabora con l’inserto milanese di Repubblica e con la sezione culturale de Il Fatto Quotidiano.

Crocifisso Dentello: la lotta al tumore

L’ultimo romanzo di Crocifisso Dentello, dal titolo Tuamore, è di particolare importanza per lo scrittore perché è dedicato alla madre, venuta a mancare a 63 anni per un tumore al seno. In occasione dunque della realizzazione di quest’opera, Dentello ha deciso d’impegnarsi attivamente nella lotta contro i tumori, invitando su Facebook a donare i libri all’Istituto dei Tumori di Milano, dov’era in cura la madre.

Un’iniziativa volta a dare un po’ di sostegno a tutte quelle persone che ogni giorno lottano contro questa terribile malattia e a ricordare la madre, vero e proprio fare nella vita di Crocifisso Dentello.

