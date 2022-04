Marco Cucolo: scopriamo chi è la madre del concorrente dell’Isola dei famosi, nonché suocera di Lory del Santo e che rapporto c’è tra le due donne.

Tra i protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi c’è anche la coppia formata da Lory del Santo e marco Cucolo, compagni di naufragio e anche nella vita. Il modello e la showgirl stanno insieme ormai da 7 anni e insieme hanno passato molti momenti difficili, come il suicidio del figlio della donna, Loren, ad appena 19 anni nel 2018. Insomma una coppia molto affiatata, che ha deciso di affrontare insieme anche l’esperienza all’Isola dei famosi. Andiamo però a scoprire qualcosa in più sulla loro vita quotidiana, in particolare sulla madre del modello, suocera di fatto di Lory, e sul rapporto tra le due donne.

Marco Cucolo: chi è la madre

Tra Marco e Lory c’è una bella differenza d’età: ben 34 anni li dividono. A conseguenza di ciò, Lory è più vicina d’età alla suocera, quindi alla madre di Marco, che al suo compagno. Questo scenario ha fatto sollevare molte domande sul rapporto che intercorre tra le due donne, ma in realtà tra le due c’è un bel legame d’affetto. Inizialmente la madre di Marco non era molto felice di quella relazione, spaventata appunto dalla grande differenza d’età tra suo figlio e la sua compagna, ma col tempo la donna non solo ha accettato quell’amore, ma ha anche creato un bel rapporto con Lory.

D’altro canto, l’amore tra Marco e Lory è forte e ha superato momenti molto difficili, come il suicidio di Loren, il figlio della showgirl. Marco è rimasto accanto a una Lory distrutta, dandole la forza per superare quel bruttissimo momento e per riprendere in mano le redini della sua vita, che ora procede felice al fianco del suo giovane fidanzato.

