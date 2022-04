Matrimonio a prima vista chi è rimasto insieme ufficialmente. Ieri sera 6 aprile abbiamo scoperto cosa è successo 6 mesi dopo tra le coppie

Luna d miele, convivenza e poi conoscenza di amici e parenti. I protagonisti di Matrimonio a prima vista hanno vissuto i primi mesi da coppia. La sorprendente scelta finale aveva fissato un vero e proprio record per il docu reality. Per la prima volta tutte e tre le coppie avevano confermato il loro matrimonio e scelto di restare insieme. Un risultato esaltante e che faceva riporre ottime speranze anche in Matrimonio a prima vista E Poi, ennesimo confronto per capire se le relazioni sono proseguite o sono state interrotte.

Dopo mesi dalla scelta finale il team di esperti ha incontrato le coppie del programma: Mattia e Cristina, Giorgia e Gianluca e Giorgia e Antonio. Gli spoiler di Matrimonio a prima vista e poi parlavano di una conferma per tutte e tre le coppie e invece la puntata ha regalato incredibili colpi di scena.

Matrimonio a prima vista e poi chi è rimasto insieme

Per il team di esperti di Matrimonio a prima vista e poi la coppia Giorgia e Antonio è un successo. I due sono infatti rimasti insieme perché fin dal primo giorno hanno scelto di mettersi in gioco senza sovrastrutture. L’obiettivo concreto era quello di trovare un equilibrio e la giusta complicità. I caratteri di Giorgia e Antonio hanno fatto il resto, tassello che aveva permesso ai due di potersi sposare. Il percorso continua con intensità e passione ed è stato in grado di superare gli ostacoli che ogni giorno si affrontano.

Non è nato invece l’amore tra Cristina e Mattia. La coppia si è infatti separata e non ha confermato i buoni propositi della scelta finale. Nonostante le tante esperienze vissute, come raccontato in trasmissione, non è mai sbocciato il vero amore. Una decisione nata con il tempo e che ha visto i due scegliere con grande maturità di interrompere la loro relazione. Cristina e Mattia non stanno più insieme, una scelta ponderata e che non è nata da litigi, anzi i due sono rimasti in buonissimi rapporti. Alla base della rottura, l’aver riconosciuto che quello che avevano vissuto non era bastato a far nascere l’amore.

Si interrompe anche la relazione tra Giorgia e Gianluca, una scelta che ha spiazzato i fan della coppia. A Matrimonio a prima vista E poi hanno raccontato di aver vissute splendide settimane insieme ma che con il passare del tempo sono nate incomprensioni e problemi. Una fase altalenante che la coppia pensava di poter superare e che invece ha portato alla rottura. Gianluca ha spiegato che la decisione è stata presa in un weekend trascorso al mare.

Giorgia doveva andare via prima per lavoro e non sembrava dispiaciuta, stesso sentimento da parte di Gianluca. Una sensazione che ha portato i due ad analizzare il loro rapporto. Hanno così deciso di dividersi perché non era più un rapporto naturale ma si sforzavano per far funzionare tutto. Le fedi sono state quindi restituite ma a sorpresa i due poi sono usciti insieme.

