A Ultima Fermata Francesca scopre il tradimento di Luigi. Lo ha perdonato? Scopriamo cosa è successo dopo la puntata del 6 Aprile

Ultima Fermata è il programma condotto da Simona Ventura e prodotto dalla Fascino che scava nei sentimenti per riuscire a comprendere che la storia è davvero finita o si può proseguire superando con l’aiuto di psicoterapeuti i propri problemi di coppia. Nel corso di queste puntate abbiamo visto come coppie si sono lasciate mentre altre sono tornate insieme. Ieri sera nella terza puntata di Ultima fermata del 6 Aprile è stato il momento della scelta finale per Francesca e Luigi.

Ultima Fermata Francesca e Luigi la storia

La storia di Francesca e Luigi ha radici profonde. I due si sono conosciuti cinque anni fa su Facebook lui era un cuoco che lavorava in Portogallo. Hanno iniziato a chattare ed è stato poi amore a prima vista con lui che ha lasciato tutto per lei tornando nel suo Paese. I due hanno iniziato a convivere. Dal loro amore è nato anche un bimbo che oggi ha due anni e mezzo di età. I problemi sono sorti dal momento in cui Francesca ha scoperto sul telefono di Luigi delle conversazioni compromettenti.

Nelle tre chat che lei è riuscita a leggere prima che il suo compagno le cancellasse c’erano delle frasi esplicite rivolte ad altre donne. Apprezzamenti sul loro aspetto che hanno molto infastidito la donna che si è convinta che oltre a quelle cha c’era ben altro: Luigi l’aveva tradita. Francesca ha chiamato la redazione di ultima fermata e ha chiesto di partecipare perché voleva sapere la verità dal suo uomo che continuava a negare il tradimento.

Ultima Fermata Francesca e Luigi stanno ancora insieme?

Il percorso a ultima fermata di Francesca e Luigi è stato davvero molto breve. È bastato per il compagno della donna che pensava di essere stata tradita il solo ingresso nella casa per vacillare. Dopo un’accurata conversazione con Stefania, compagna di residence, si è lasciato andare a delle spiegazioni che non aveva mai dato alla sua compagna e madre di suo figlio: aveva chattato in modo spinto con altre donne solo perché voleva arrivare ad una soddisfazione fisica. In quel momento il vetro si è oscurato e Francesca non ha potuto vedere il continuo della conversazione, non ha potuto ascoltare in un primo momento la confessione di Luigi che diceva di aver tradito la sua donna.

L’uomo ha poi parlato con una psicoterapeuta, in quel momento ha fatto anche un percorso di accettazione con se stesso del tradimento, si sentiva molto in colpa e per questo anche lui non riusciva a perdonarsi nonostante il pentimento. Luigi ha poi comprato un anello per Francesca con l’intenzione di chiederle di nuovo di sposarla e questa volta di farlo in tempi brevi.a poi visto la produzione di far vedere alla sua compagna il video integrale in cui confessava di averla tradita. A ultima fermata è arrivato così il momento della scelta finale per Francesca e Luigi.

Le cose però non sono andate come si aspettava il fedifrago. La compagna non è riuscita a perdonarlo e non ha accettato la proposta di matrimonio nonostante lui in ginocchio e piangendo lei ha detto di amarla e di aver fatto un errore gravissimo. Lei ha detto di essersi annullata per lui, di essersi data delle colpe che in realtà non aveva e ha deciso di chiudere la loro relazione. Come ha detto Simona Ventura la verità è arrivata fuori tempo massimo, spesso fa male e non riesce ad essere tollerata. A ultima fermata Francesca e Luigi si sono lasciati e alla nostra redazione risulta che anche dopo la puntata non stanno più insieme.

