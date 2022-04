Giovedì 14 aprile torna in onda Don Matteo 13 con la terza puntata. Ci si avvicina al momento dell’addio di Terence Hill, mentre l’attenzione resta alta sul capitano Anna e il PM Marco. Questi proverà a riconquistarla.

Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 13, dal titolo Il sacrificio della regina, svelano come Marco riscoprirà i suoi sentimenti per Anna. Valentina sembrava poter avere un ruolo contrastante, ovvero inserendosi tra i due. Le cose sembrano essere molto diverse da ciò, con lei e Cecchini pronti ad aiutare la coppia mai formatasi.

Don Matteo 13, anticipazioni terza puntata

A Spoleto c’è grande fermento, dal momento che tutti attendono con ansia la conclusione del torneo di scacchi. Quella che doveva essere una festa, però, si tramuta in un’indagine dei carabinieri. La campionessa Olga Valon è scomparsa nel nulla dopo la finale e nessuno ha idea di dove sia. Trascorrono le ore e si fa largo l’idea che qualcuno possa averle fatto del male. Natalina ne è particolarmente colpita, dal momento che conosceva molto bene la ragazza, considerandola una figlia. Molti anni prima l’aveva infatti adottata a distanza, facendo tutto il possibile per consentirle di arrivare in Italia.

Federico, intanto, dovrà fronteggiare un segreto relativo al passato di Greta, mentre Marco riuscirà a fare chiarezza nei propri sentimenti per Anna. Non ha più dubbi ed è certo di amarla. Non vuole perdere altro tempo ed è pronto a trovare il modo giusto per riconquistarla.

Una storia d’amore che ha il pieno appoggio di Valentina e Cecchini, che tentato di dare una mano. La figlia di Anceschi e il maresciallo, però, non riusciranno a trovare alcun punto di incontro nei loro modi differenti di aiutare il PM. Avranno solo idee strampalate ma forse potrebbero comunque ottenere un risultato positivo. Non resta che attendere il 14 aprile per vedere se finalmente si formerà questa nuova coppia.

