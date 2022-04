Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio. I fan non potrebbero essere più innamorati della ritrovata coppia di star e lo stesso pare possa dirsi dei due. Recentemente una fonte anonima, vicina alla coppia, parlava di fidanzamento imminente. TMZ ha però beccato i due e pubblicato una foto che lascia pochi dubbi. Sul dito della star c’è un anello di diamanti.

Non è il primo anello di fidanzamento che Ben Affleck offre a Jennifer Lopez. La prima volta le cose non andarono per il verso giusto ma oggi, ben più maturi, tutto sembra poter indirizzarsi verso un lieto fine da favola. Scopriamo un po’ il costo di questo anello e di quello ormai storico regalatole anni fa. Sapete quanto vale oggi?

Ben Affleck e Jennifer Lopez: quanto vale l’anello di fidanzamento

Nel 2004 Ben Affleck e Jennifer Lopez si dissero addio a un passo dal matrimonio. Si sono ritrovati nel 2021, una volta usciti da delle relazioni importanti. Un amore rinato che ha fatto sognare i fan, che dallo scorso anno attendono in pratica l’annuncio del fidanzamento ufficiale e dunque delle nozze. TMZ ha pubblicato una foto che mostra la cantante e attrice con un anello di diamanti al dito. Parrebbe proprio essere un regalo di lui, magari legato a una proposta.

A “confermare” il tutto è una fonte vicina alla coppia, che spiega come i due stiano parlando di matrimonio. Si discute di ciò che non ha funzionato in passato, così da non commettere gli stessi errori. Il primo anello regalato da Ben Affleck a Jennifer Lopez, circa 20 anni fa, era un diamante rosa che la star ha sempre detto di adorare. Un gioiello da 6.1 carati, valutato dagli esperti ben 2.5 milioni di dollari. Quello avvistato da TMZ, invece, è un diamante dal taglio princess, decisamente più classico, di almeno 5 carati. Pare il costo sia di 1.5 milioni di dollari.

Considerando il tempo trascorso, viene però da chiedersi quanto quel primo anello con diamante rosa possa valere oggi. Il suo valore è aumentato in maniera notevole, considerando come acquistarlo oggi richiederebbe un esborso di ben 6 milioni di dollari. Un valore che è inoltre destinato ad aumentare nel tempo, dal momento che l’australiana Argyle Diamond Mine ha cessato la propria produzione.

Jennifer Lopez ‘J Lo’ possibly engaged to Ben Affleck, wears diamond ring. https://t.co/k1uxl3MRr0 — TMZ (@TMZ) April 7, 2022



