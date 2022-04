Carlo Cottarelli vita privata: moglie e figli dell’economista 

Carlo Cottarelli è probabilmente l’economista più famoso d’Italia, corteggiato più volte dalla politica e chiamato in causa costantemente in ambito televisivo per una divulgazione corretta di tematiche complesse, di cui spesso si sente parlare in maniera superficiale.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Carlo Cottarelli. Ecco cosa avete sempre ignorato sull’economista, a partire dalla sua vita privata. Potreste restare sorpresi da quanto riportato di seguito sul suo conto.

Carlo Cottarelli chi è

Carlo Cottarelli è nato a Cremona nel 1954. Si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena, per poi proseguire gli studi. Ha conseguito un master in Economia presso la prestigiosa London School of Economics, per poi cimentarsi nel mondo del lavoro. Ha occupato ruoli presso Banca d’Italia ed ENI, per poi trovare spazio nel 1988 all’interno del Fondo Monetario Internazionale, dove resta fino al 2013.

In questa fase la politica si accorge di lui. Il Governo Letta lo sceglie come Commissario Straordinario per la Revisione della spesa pubblica. L’obiettivo era che il suo operato riuscisse a porre un freno agli sprechi pubblici. Un impegno durato circa 1 anno. Nel 2017 si è poi trasferito a Milano, collaborando con l’Università Cattolica e la Bocconi. Nel 2018 Mattarella gli conferisce l’incarico di formare un nuovo governo. Diventa Premier de facto ma soltanto per alcuni giorni. Da queste ceneri nascerà il primo Governo Conte.

Carlo Cottarelli vita privata

Carlo Cottarelli è sposato con Miria Pigato, anche lei economista. La coppia ha avuto due figli, Nicolò ed Elisa. La coppia si è sposata molto giovane e per molto tempo, ben 25 anni, ha vissuto a Washington DC, negli Stati Uniti. Suo figlio Nicolò lavora a New York, dopo la laurea a Princeton. Elisa, invece, studia alla UCLA di Los Angeles, negli USA. Sul fronte curiosità, sappiamo che è un grande tifoso dell’Inter. Nel 2021 ha addirittura fondato un azionariato popolare, Interspac, a sostegno della squadra, che oggi conta più di 100mila adesioni.

