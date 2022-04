Frankie hi-nrg: chi è il rapper di Quelli che benpensano

Frankie hi-nrg: scopriamo chi è il famoso rapper che ha cantato la celebre canzone Quelli che benpensano.

Nel panorama della musica rap italiana, un posto di rilievo è sicuramente occupato da Frankie hi-nrg, che ha avuto il merito di realizzare una canzone divenuta caposaldo del genere come Quelli che benpensano. Un brano che ha fatto scuola, diventando un modello per i tantissimi rapper arrivati dopo, come testimonia anche l’omaggio realizzato da uno dei massimi esponenti della scena rap di oggi, come Marracash, che nel suo album ha persona ha ripreso il brano nella sua Quelli che non pensano realizzata in featuring con Coez. Andiamo dunque a scoprire chi è Frankie hi-nrg.

Chi è Frankie hi-nrg

Francesco Di Gesù, in arte Frankie hi-nrg, nasce a Torino nel luglio 1969 ed emerge con forza negli anni ’90, andando a occupare un posto di rilievo nella scena musicale hip hop, affrontando temi incentrati soprattutto sulla politica e la società. Il suo brano d’esordio nel 1992, Fight da faida, è contro le mafie e in generale la corruzione, temi che porta avanti con le sue altre canzoni, sino allo spropositato successo di Quelli che benpensano, brano del 1997 estratto dal secondo album dell’artista: La morte dei miracoli.

Il successo di Quelli che benpensano garantisce un ruolo di spicco e una visibilità maggiore per il rapper, che continua a diffondere quei temi sociali che ha a cuore e che diventano la cifra della sua intera produzione musicale. All’attivo. Frankie hi-nrg ha cinque album in studio, l’ultimo pubblicato nel 2014, tantissime collaborazioni e anche due partecipazioni allo Zecchino d’Oro, nel 2015 e nel 2017.

Ora, il rapper sarà protagonista al Teatro Sistina di Roma nel celebre musical Jesus Christ Superstar, dove l’artista interpreterà il personaggio biblico di Erode in un’inedita veste rap.

