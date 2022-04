Chi è Piero Angela: età e titolo di studio

Citare Piero Angela porta subito alla mente il suo celebre volto, protagonista per anni di programmi di divulgazione scientifica. Tutti lo riconoscerebbero ma in quanti sanno davvero chi è. Sapreste dire qual è la sua qualifica? Conoscete il suo passato tra televisione e musica?

Ecco cosa c’è da sapere su Piero Angela, la cui vita non inizia a termina con Quark, ovviamente. Di seguito troverete informazioni interessanti su quello che viene considerato il padre della divulgazione scientifica televisiva.

Chi è Piero Angela

Nato a Torino il 22 dicembre 1928, Piero Angela è figlio di un medico antifascista, Carlo, insistito della medaglia dei Giusti tra le nazioni. La sua è stata un’educazione rigida e a 7 anni ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte. La passione per la musica lo ha poi condotto alla scoperta del jazz. Diplomatosi al liceo classico, a 20 anni si è dedicato attivamente alla sua carriera da musicista, suonando in diverse jam in club di Torino. Il suo nome d’arte era Peter Angela.

Viene così notato dall’impresario Sergio Bernardini, che lo invita a suonare alla serata d’inaugurazione della Capannina di Viareggio. Per alcuni anni si dedica totalmente al jazz, poi giunge l’assunzione in Rai. È il 1952 quando si ritrova come giornalista negli studi della TV di Stato. Abbandona la musica e diventa cronista a tempo pieno. Dal Giornale Radio passa al Telegiornale, ricoprendo il ruolo di corrispondente. Nel 1968 conduce la prima edizione del TG1, insieme ad Andrea Barbato, mentre nel 1976 inaugura il TG2.

Oggi tutti lo conoscono come celebre divulgatore scientifico. Un ruolo che ricopre dal 1968, quando realizza alcuni documentari dal titolo Il futuro nello spazio. Il pubblico lo apprezza e la Rai decide di puntare su di lui. Nel 1981 ha inizio la serie Quark. Un format proposto poi in differenti versioni. Dal 2000 ha poi dato vita a Ulisse, insieme con il figlio Alberto Angela.

Piero Angela vita privata

Sposatosi nel 1955 con Margherita Pastore, ballerina di danza classica, ha avuto da lei due figli, Christine e Alberto. Parlando della moglie, ha spiegato come debba metà del suo successo a lei. Volgendo lo sguardo ai figli, tutti conosciamo Alberto Angela, che ha seguito le orme del padre. Lei è invece ben lontana dai riflettori televisivi. È poi divenuto nonno, con Alberto che ha avuto tre figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro.

