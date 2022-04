Francesco Gabbani chi è la fidanzata Giulia: esiste o fake?

Francesco Gabbani, andiamo alla scoperta della vita sentimentale del celebre cantante: si parla di una presunta fidanzata di nome Giulia, ma esiste davvero?

Pronta una nuova avventura per Francesco Gabbani: il famoso cantante sarà il conduttore di Ci vuole un fiore, che partirà venerdì 8 aprile, e presenterà il programma nel salotto di Serena Bortone e Oggi è un altro giorno. In attesa dunque di vederlo nelle nuove vesti di conduttore televisivo, andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della sfera sentimentale dell’artista: in particolare sulla misteriosa fidanzata Giulia.

LEGGI ANCHE: CI VUOLE UN FIORE OSPITI: DALLA MUSICA ALLA SCIENZA, QUANTI NOMI!

Francesco Gabbani: chi è la fidanzata Giulia

Dopo otto anni, è giunta al termine la relazione tra Francesco Gabbani e Dalila Iardella. Tuttavia, il cantante sembra aver ritrovato l’amore con Giulia, una donna però misteriosa di cui non si sa veramente nulla. L’esistenza di Giulia è ricostruita a partire da alcune dichiarazioni del cantante, che in diverse interviste ha accennato vagamente all’esistenza di questa ragazza, chiamandola per nome ma senza svelare nulla su di lei.

Non sappiamo veramente niente su Giulia, che sicuramente non fa parte del mondo dello spettacolo. Tuttavia, in molti avanzano anche l’ipotesi che questa ragazza proprio non esista e che le dichiarazioni di Gabbani siano un modo per aumentare l’hype su di sé o addirittura per mandare delle frecciatine all’ex ragazza Dalila, anche lei estranea al mondo dello spettacolo.

Insomma, rimane il grande mistero intorno a questa famosa Giulia, che sarebbe il nuovo amore di Francesco Gabbani. In attesa di riuscire a scoprire qualcosa in più a riguardo, a partire da venerdì 8 aprile potremo vedere il cantante alla conduzione di Ci vuole un fiore su Rai 1, affiancato dalla ben più esperta Francesca Fialdini e circondato da grandissimi ospiti provenienti sia dal mondo della musica che da quello scientifico.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI