Io sono vendetta è un film thriller, action, noir con protagonista John Travolta. Non uno dei più famosi del celebre attore, ma di certo godibile per i suoi fan di lungo corso. Diretto da Chuck Russell, non è stato accolto nel migliore dei modi dalla critica ma è un buon titolo per una serata serena.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Io sono vendetta, film di Chuck Russell, che nel 2002 ha diretto Il Re Scorpione con The Rock. Il protagonista è Stanley Hill, che ha il volto di John Travolta e un mare di guai dinanzi a sé.

Io sono vendetta trama e cast

Stanley Hill è un ex soldato delle forze speciali americane. Ha un passato violento alle spalle che non intende rivivere. Vive sereno, oggi, ma qualcosa sopraggiunge a disturbare la sua quiete. Mentre sta provando a riparare la sua auto, dei criminali aggrediscono e uccidono senza alcuna pietà sua moglie Vivian, collaboratrice del governatore John Meserve.

Rapidamente un gruppo investigativo prova a capire cosa sia accaduto e chi possano essere i responsabili. Stanley è l’unico testimone oculare dell’accaduto e gli agenti richiedono il suo aiuto. Ben presto il delinquente in questione viene identificato. Si tratta di Charley, in breve rilasciato perché la testimonianza dell’ex militare non viene ritenuta affidabile.

Stanley decide così di farsi giustizia da solo, chiedendo l’aiuto del suo amico Dennis, anche lui ex forze speciali americane. Per quanto sorprendente, i due si rendono conto che l’omicidio non è stato un atto casuale. Si ritrovano infatti a fronteggiare le alte sfere governative.

Per quanto riguarda il cast, il protagonista Stanley Hill è John Travolta, come detto. Sua moglie Vivian è interpretata da Rebecca De Mornay. A occuparsi delle indagini vediamo il detective Gibson, ovvero Sam Trammell, mentre Charley è Luis De Sivla Jr. e, infine, Dennis è intrepretato da Christopher Meloni.

