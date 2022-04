Lazza nuovo album Sirio: tracklist, duetti e info

Arriva finalmente il nuovo CD di Lazza: scopriamo la tracklist e tutti i featuring del nuovo album del rapper.

C’è particolarmente fermento negli ultimi tempi nel panorama della musica rap italiana: dopo i nuovi album di Fabri Fibra e Luche, usciti nelle scorse settimane, è pronto a fare il suo ritorno anche Lazza, che lancerà Sirio l’8 aprile. Il disco sarà disponibile in tutti gli store digitali a partire dall’1:00, è il terzo album in studio del rapper milanese, dopo Zzala e Re Mida. Scopriamo dunque la tracklist e le curiosità sul nuovo album di Lazza.

Sirio, la tracklist del nuovo album di Lazza

Sono 17 le tracce che compongono Sirio, il nuovo album di Lazza. Diversi i featuring interessanti, da quello con Geolier e quelli con due giganti del rap italiano come Sfera Ebbasta e Tony Montana. Tra i punti d’interesse ci sono sicuramente le due collaborazioni internazionali, che vedranno Lazza duettare con Tory Lanez e French Montana.

I singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album sono stati Ouv3rture, il brano d’apertura del disco, e Molotov: due canzoni che hanno aumentato il già grande hype intorno al nuovo progetto di Lazza. Sta per vedere la luce Sirio, la cui uscita sarà accompagnata da cinque appuntamenti instore che si terranno tra l’8 e il 14 aprile a Milano, Torino, Roma, Napoli e Bari. Tutto pronto dunque per il ritorno di Lazza, vedremo se il rapper riuscirà a bissare il successo di Re Mida col suo nuovo lavoro. Questa è la tracklist di Sirio, in uscita venerdì 8 aprile 2022 all’1:00:

OUV3RTURE ALIBI MOLOTOV SOGNI D’ORO BUGIA feat. Tory Lanez CINEMA PIOVE feat. Sfera Ebbasta PANICO JEFE TOPBOY feat. Noyz Narcos PUTO feat. French Montana SENZA RUMORE NESSUNO feat. Geolier PALI USCITO DI GALERA NULLA DI REPLAY

