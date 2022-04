Francesco Gabbani Occidentali’s Karma testo e significato

Occidentali’s karma, vediamo il significato e il testo della canzone con cui Francesco Gabbani ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017.

Nel 2017, Francesco Gabbani ha trionfato al Festival di Sanremo con la canzone Occidentali’s Karma: scopriamo il testo e il significato del brano.

Occidentali’s karma: il significato della canzone di Francesco Gabbani

Il brano ironizza sull’approccio che hanno spesso gli occidentali verso le altre culture, in particolare quelle orientali. Un approccio che non prevede immedesimazione, ma semplice banalizzazione che tende a ridicolizzare però non tanto quelle culture, ma proprio chi vi si approccia in maniera così banale.

Occidentali’s karma: il testo della canzone di Francesco Gabbani

Essere o dover essere

Il dubbio amletico

Contemporaneo come l’uomo del neolitico.

Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo.

Intellettuali nei caffè

Internettologi

Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.

L’intelligenza è démodé

Risposte facili

Dilemmi inutili

AAA cercasi (cerca sì)

Storie dal gran finale

Sperasi (spera sì)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma

Piovono gocce di Chanel

Su corpi asettici

Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi simili.

Tutti tuttologi col web

Coca dei popoli

Oppio dei poveri

AAA cercasi (cerca sì)

Umanità virtuale

Sex appeal (sex appeal)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Quando la vita si distrae cadono gli uomini.

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia si rialza

Namasté Alé

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma

