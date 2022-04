Perfect è un film del 1985 diretto da James Bridges. È un dramma sentimentale che presenta una delle scene più note della filmografia di John Travolta, qui impegnato nei panni di Adam Lawrence.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo vero e proprio classico. Sono trascorsi più di 30 anni dall’uscita al cinema di Perfect, eppure i fan di John Travolta e Jamie Lee Curtis continuano a guardarlo con passione.

Perfect trama e cast

Adam è un giornalista di Rolling Stone, costantemente alla ricerca di uno scoop. È sulle tracce di un uomo d’affari dalla dubbia reputazione, Joe McKenzie, al quale riesce a strappare un’intervista esclusiva. Di colpo, però, il suo direttore lo invia in California, spingendolo a scrivere un articolo sull’aerobica.

Adam mette così al sicuro i nastri della registrazione dell’intervista esplosiva realizzata e parte. Si inserisce negli ambienti del culturismo, scoprendo un mondo del tutto inesplorato dalla stampa in quella fase. È un ambiente che poco ha a che fare con lo sport e non è del tutto pulito.

Tutto cambia quando contatta un’istruttrice dello Sports connections, palestra ben nota per i suoi allenamenti massacranti ma non solo. Qui è possibile anche fare degli interessanti incontri. I due si piacciono e finiscono con l’innamorarsi. Deve però prometterle di non coinvolgerla nel suo futuro servizio. Jessie ha infatti un passato problematico con la stampa.

Giunto in aula per l’udienza contro McLenzie, Adam si rifiuta di fornire i suoi nastri e viene incriminato. Rolling Stone decide di pubblicare il suo materiale sull’aerobica senza il suo consenso e controllo, proponendo un testo manipolato e deformato, che risulta lesivo per Jessie.

Il cast di Perfect è dominato dai due protagonisti, star nei propri anni d’oro. Adam Lawrence è John Travolta e Jessie è Jamie Lee Curtis. Jow McKenzie è interpretato da Kenneth Welsh, mentre a completare il novero degli attori e attrici vi sono: Jann Wenner, Anne De Salvo e Murphy Dunne.

Perfect trailer

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI