Sangiovanni nuovo album Cadere Volare: tracklist, duetti e info

Tracklist e collaborazioni di Cadere Volare nuovo album di Sangiovanni dopo i singoli Farfalle e Cielo Dammi La Luna

“Cadere Volare” è il primo album di Sangiovanni ed disponibile in tre formati: CD, vinile bianco e vinile azzurro, inoltre negli store online è possibile acquistare anche tutte e tre versioni autografate. Dopo l’ottimo riscontro di Farfalle che ha partecipato al Festival di Sanremo 2022, Sangiovanni ha rilasciato il singolo Cielo Dammi La Luna, un’anticipazione dell’album tanto atteso dai fan. Il primo progetto discografico arriva dopo il grande successo conquistato nel 2021 grazie alla partecipazione ad Amici 20. Sangiovanni, arrivato secondo nel talent, ha scalato le classifiche con il suo EP omonimo e grazie ai singoli Lady e Malibu ha superato quota 160 mila copie vendute diventando il secondo disco più venduto dell’anno.

Con diciassette dischi di platino e tre ori, Sangiovanni si è imposto come rivelazione del 2021 e ora con “Cadere Volare” punta alla conferma. Il suo primo progetto discografico è composto da dodici brani dove l’artista si racconta con sincerità trasmettendo le sue sensazioni. Cadere Volare è il titolo scelto perché volare è un modo per trovare un nuovo spazio quando si sta per cadere. Cambiare prospettiva e approccio nella vita per dare un senso diverso al mondo. Scopriamo la tracklist

Sangiovanni nuovo album Cadere Volare tracklist

La tracklist dell’album Cadere Volare di Sangiovanni è composta da dodici canzoni, tra queste anche i singoli Farfalle e Cadere Volare:

Cadere volare

Che gente siamo

Farfalle

Cortocircuito

Sigarette alla menta

Cielo dammi la luna

Perderci (forti)

Amica mia

Duedinotte

Parolacce

Titanic

Se mi aiuti

Nell’album non sono presenti duetti ma spiccano i nomi coinvolti nella produzione. 24 ore prima dell’uscita Sangiovanni ha voluto ringraziare nelle stories Instagram tutti coloro che hanno partecipato all’album. I produttori coinvolti sono Zef, Takagi & Ketra, Valerio Bulla, Bias, Faraone, DRD (Dario Faini), Riccardo Scirè, Kyv e Dinv x Cvlto. Parlando di Cadere Volare, Sangiovanni ha spiegato l’assenza di featuring con la volontà di raccontare le sue emozioni in prima persona. “Non c’era spazio per chiamare qualcun altro”. Una vera e propria scommessa per ascoltare e capire Sangiovanni e non altri.