The Equalizer – Il vendicatore è un film del 2014 con protagonista Denzel Washington. Una pellicola che mescola action e thriller, diretta da Antoine Fuqua. Si tratta di un titolo che propone l’adattamento cinematografico di una celebre serie TV degli anni ’80, dal titolo Un giustiziere a New York.

The Equalizer – Il vendicatore è il primo di due film con Denzel Washington nei panni di Robert McCall. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola, girata totalmente nello stato del Massachusetts, tra le città di Chlsea, Boston, Ipswich e Salisbury, tra le altre. Nella serie TV il protagonista è interpretato da Edward Woodward e per il film era stato scelto inizialmente Russell Crowe. L’attore dovette poi lasciare il progetto, il che aprì le porte a un altro Premio Oscar Denzel Washington.

The Equalizer – Il vendicatore trama e cast

Robert McCall è un agente della D.I.A. ormai in pensione. Ha fatto una promessa alla moglie morente e intende mantenerla a ogni costo. Si è lasciato alle spalle la sua vecchia professione per onorarla, così da poter vivere una vita tranquilla a Boston, dove lavora in un negozio di articoli per la casa.

È incapace di dormire sereno, così trascorre molte notti a leggere in una tavola calda, finendo per fare amicizia con Alina “Teri”, prostituta adolescente della mafia russa. Una sera lei viene ricoverata d’urgenza in ospedale dopo un brutale pestaggio da parte del suo protettore, Slavi. McCall rintraccia il boss e si offre di pagare per liberare la giovane. Slavi lo deride, non reputandolo una minaccia, e rifiuta l’offerta.

In questo frangente Robert infrange la promessa e uccide sia il boss che quattro dei suoi uomini. È tornato quello di un tempo ma le uccisioni comportano un prezzo da pagare. Teddy Rensen, spietato killer, viene messo sulle sue tracce. Ha così inizio una violenta caccia all’uomo all’ultimo sangue. I criminali non hanno idea, però, di non essere i cacciatori, bensì le prede.

Il cast vede come protagonista Denzel Washington, come detto, nei panni di Robert McCall. La giovane prostituta Alina è Chloe Grace, mentre Slavi è David Meunier. Il boss Vladimir Pushkin è interpretato da Vladimir Kulich, mentre Bill Pullman interpreta Brian Plummer.

